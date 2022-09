Esta semana comienza el "segundo tiempo" del conflicto docente, después de que Amsafé rechazara la oferta salarial que el gobierno le hizo a los sindicatos de empleados de la provincia. Los maestros de escuelas públicas fueron los únicos que no aceptaron y decretaron dos medidas de fuerza de 72 horas para esta semana y la próxima. La huelga se concretará martes, miércoles y jueves.

El ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri descartó ayer a Rosario/12 las versiones que hablaban de una posible conciliación obligatoria. "No procede la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio en el marco de la paritaria docente", explicó y dijo que "hoy la decisión del Gobierno es la que se hizo pública" el viernes tras conocerse el resultado de la asamblea provincial de Amsafé, en la que el rechazo se impuso de forma ajustada por 627 votos sobre los más de 30 mil en toda la provincia. El propio Pusineri fue el que indicó que "no se van a liquidar los aumentos establecidos (en el caso de los docentes) y se va a comenzar con los descuentos de los días no trabajados durante el mes de agosto de este 2022”.

En los conflictos laborales el MInisterio de Trabajo tiene la potestad de dictar una conciliación obligatoria por un plazo determinado durante el cual las partes se sientan a negociar con la cartera laboral como mediadora. Pero en el caso docente, el Ministerio estaría de los dos lados del mostrador, porque a la vez es una de las partes del conflicto.

Como en agosto hubo 10 días de huelga, los docentes podrían sufrir descuentos de entre 30 mil y 45 mil pesos con el sueldo de septiembre, según cálculos oficiales. Pusineri dijo que la propuesta del gobierno "es la que se conoció, que ha sido aceptada por la mayoría de los gremios del sector público provincia”.

Este domingo la ministra de Educación Adriana Cantero dio un reportaje a Aire de Santa Fe. Ahi dijo: "Me sorprendió (el rechazo) porque sigo pensando que la propuesta era buena, no solo por todos los aspectos no salariales que habíamos trabajado largamente en acuerdos durante las paritarias técnicas, sino también en lo salarial".

La ministra ratificó el descuento de los días no trabajados a los docentes y dijo que "lo sorprendente es que Amsafé elija el conflicto" porque no solo rechaza la oferta salarial sino que determina seis días más de paro, previstos para los días 20, 21 y 22 de septiembre y para el 27, 28 y 29 de septiembre.