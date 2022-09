La Secretaría de Niñez y Familia de la provincia de Salta lanzó una campaña "Construir una familia", orientada a concientizar sobre las adopciones. En estos momentos hay 51 niños, niñas y adolescentes con resolución judicial en condiciones de ser adoptadxs.

"Esta campaña tiene que ver con la concientización y una mirada del Estado de permitirles a niños, niñas y adolescentes acceder a un derecho", explicó a Salta/12 la secretaria de Niñez y Familia del gobierno de la provincia, Carina Iradi.



La Campaña comenzó con la difusión de un video en el que una familia cuenta su experiencia de adopción.



La adopción, según el artículo 594 del Código Civil y Comercial de la Nación, es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo.

Iradi dijo que intentan derribar algunos mitos en torno a las adopciones, uno de ellos, tiene que ver con que se dice que el trámite es difícil o que lleva mucho tiempo.



Iradi contó que la gran problemática es que la mayoría de pretensos adoptantes, sobre todo en uniones convivenciales o matrimonios, espera bebés. "A partir de cierto rango etáreo, las adopciones, o guarda con fines adoptivos se van complicando", señaló.

"Venimos abriendo espacios de charla con la secretaria tutelar, (...) desde los 5 años, es cada vez más difícil que tengan opciones de una familia adoptiva. Nos parece importante lanzar esta campaña de concientización, difusión, derribando mitos de que la familia bien conformada tiene que ser con bebés", sostuvo Iradi.

La funcionaria explicó que en el proceso de adopción "ser familia es algo que se elige". Se requiere de lxs adoptantes, la "capacidad de dar amor, de contener, de cobijar" y también lxs niñxs según su grado de madurez pueden expresar su voluntad de ser adoptadxs o no. Además, indicó que la elección de ser padre o madre, no está condicionada a estar casadxs, ni a tener un matrimonio heterosexual, pueden adoptar un matrimonio igualitario o personas solteras.

En la ciudad de Salta hay 11 niñxs en guarda con fines de adopción, monitoreados por la secretaria tutelar. También hay 3 niñxs en Orán y 4 en Tartagal en esta situación. Es decir, que están con familias a las que se les concede la guarda, como paso previo al proceso adoptivo. Iradi explicó que en esta etapa hay un ida y vuelta, porque tiene que ver con la adaptación tanto de lxs chicxs como de lxs adoptantes. "Ha pasado que a veces nuestro niño no ha querido estar. La Convención de los Derechos del Niño obliga a que sean escuchados y su opinión sea tenida en cuenta", señaló.

En la provincia hay un registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos. La Secretaría Tutelar controla que lxs postulantes tengan los requisitos legales de admisibilidad. Este registro permite suministrar la información necesaria a los jueces de primera instancia del Fuero de Personas y Familia de toda la provincia.



Lxs aspirantes deben ser "personas mayores de edad, hábiles, capaces, que no tengan impedimentos, que no estén inscriptos como deudores alimentarios, que no tengan antecedentes penales", explicó Iradi.

La funcionaria también detalló que el sistema de protección a las infancias y adolescencias involucra a distintas áreas y tiene al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación que establece medidas de protección excepcional que llevan a la adoptabilidad. NNyA son puestxs en adopción cuando "una persona gestante no quiere maternar y no hay reconocimiento filiatorio paterno, porque no hay como trabajar una revinculacion familiar", indicó Iradi. Mientras que otras circunstancias se relacionan con las vulneraciones de derechos de lxs NNyA, en esos casos, se disponen medidas de protección, y se cuenta con "180 días" para que el Estado intente la revinculación, ya sea con la familia de origen, con la familia ampliada o con referentes afectivxs.

"Las condiciones de pobreza no son determinantes" para que lxs niñxs sean separadxs de su familia de origen, aclaró la funcionaria. Sin embargoi, señaló que una de las principales causas del ingreso de lxs niñxs a los dispositivos de protección es "la imposiblidad de los progenitores de garantizar el cuidado, de ejercer con responsabilidad parental". Hizo referencia al abandono, la falta de niveles de alerta o de alarma, el hecho de que lxs niñxs se encuentren en la calle, o no tengan controles médicos. Otras causas tienen relación con la violencia y el abuso sexual en el entorno familiar.

La funcionaria también indicó como un gran problema las adicciones de lxs progenitorxs, que no pueden cuidar de las infancias. Indicó que esos casos, recuperar a lxs niñxs cuando son puestos en los dispositivos del Estado, "depende de la voluntad de los progenitores" y deben someterse a tratamientos.

Lxs niñxs y adolescentes llegan al estado de adoptabilidad luego de que así lo determinan los informes de la Secretaría de Niñez y Familia, la asesoría de incapaces, una fiscal civil, y en Capital, de la tutora oficial Macarena Zenteno. Luego de esto debe seguir una resolución administrativa y por último el que resuelve es un juez de familia. "El juez debe escuchar a lxs NNyA cuando tienen grado de madurez suficiente, si existe un consentimiento pasa a adoptabilidad".

En Capital hay 38 resoluciones judiciales de adoptabilidad, mientras que en Orán hay 4 y 9 en Tartagal.

Cuando lxs niñxs y adolescentes no son adoptadxs quedan a cargo de los dispositivos proteccionales, hay 14 en Capital, segmentados por rangos etáreos. También hay dispositivos en Metán, Rosario, Tartagal y Orán.

Para mayor información se puede consultar el sitio web: https://www.justiciasalta.gov.ar/es/aspirantes-a-guarda