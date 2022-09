“Para nosotras hacer ‘La casa oscura’ es una fiesta, super sanador. Es poder reírnos de lo que nos pasa, ponerle nombre a las cosas”, dice Mariela Asensio, que junto a Maruja Bustamante abordan la cuestión de la salud mental arriba del escenario es un biodrama donde suben a escena sus currículums psiquiátricos y derrumban los prejuicios y el tabú vinculado al tema.

Fue tanto el alcance que tuvo la obra al abordar este tema que, tras ir a una presentación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, las convocó para hacer la función frente a distintos grupos de profesionales de la salud y ayudar en la concientización de esta problemática.

“La ministra quedó muy conmovida. A partir de eso, decidió hacer algo con el hecho artístico y nos convocó para dar funciones para personal de salud. Viajamos a distintas provincias y lo hicimos para personas que gestionan y toman decisiones. Para nosotras fue como llegar al corazón del sistema”, destacó este lunes Asensio por AM750.

En Mediodía 750, la actriz explicó que ‘La casa oscura’ tiene un fuerte componente muy performático. “Es como un biodrama musical. Tiene de particular que es materia construida a partir de la experiencia verdadera y personal. Hablamos a partir de nuestra propia historia y nuestra propia relación con la salud mental”.

En esta exposición, qué se cuenta y qué no ocupa un lugar central: “De ahí se desprenden cosas que hace que la gente se identifique. Uno siempre toma decisiones al momento de exponer qué le pasa. Elegimos qué contar y qué no, pero no nos cuidamos demasiado. Desde el momento en que elegimos hacer un espectáculo a partir de este aspecto, elegimos no guardarnos mucho”.

Finalmente, comentó una de las motivaciones centrales al momento de encarar el proyecto: “La salud mental no se la asocia a la salud. Se asocia a la locura, al orden de la voluntad. No se puede entender que también se trata y que un montón de gente vive con cuestiones vinculadas a la salud mental. No te determina como persona, es un aspecto más de la vida”.

‘La casa oscura’, con la dramaturgia y actuación de Mariela Asensio y Maruja Bustamantel, música de Valentino Alonso y escenografía de Giuliano Benedetti, puede verse los martes a las 21 en el Galpón de Guevara (Guevara 326), Capital Federal.