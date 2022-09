En un partido en general mal jugado, Central se trajo ayer de Paraná un punto que no despeja ninguna de las dudas que acusa su intrascendente presente deportivo. El canaya fue superior a Patronato y generó las mejores situaciones, aunque falló en sus ocasiones, principalmente en el primer tiempo. Para Patronato el empate no le aporta soluciones a su grave problema con el promedio pero el equipo local no pudo aspirar a mucho más con su deslucida actuación. Malcorra fue el jugador más peligroso que tuvo Central y Buonanotte se desdibujó en el complemento. Tevez cambió todo el ataque pero nada cambió en el rendimiento del canaya.

Con los dos equipos volcados en ataque, había espacios para en los metros finales de la cancha y el juego se hizo atractivo. Central tuvo mejor con la pelota y eso lo llevó a generar las mejores jugadas. Tanlongo impuso juego con sus pases verticales, Buonanotte generó peligro con sus gambetas pero el más peligroso fue Malcorra cada vez que pisó el área de Patronato.

Candia sufre la marca del defensor. Foto: Prensa CARC

El volante canaya apareció por sorpresa en tres ocasiones por izquierda: a poco de iniciado el juego lo perdió con remate que apenas desviado por el primer palo, en la segunda aparición su disparo se estrelló en el travesaño y en la última falló en su intento de una volea. Todas las jugadas nacieron por derecha con Martínez y Buonanotte y terminaron por izquierda con Malcorra.

Patronato tuvo menos protagonismo. Leys lo intentó frente al arco con derechazo alto, Quintana casi supera a Broun en un intento fallido por lanzar un centro que se perdió por arriba del travesaño y las pelotas que pudieron generar peligro las resolvió el arquero canaya. El local nunca pudo soltar su mejor juego y por momentos se refugió en los centros como único recurso ofensivo.

Pero todo cambió en el segundo tiempo. Central perdió toda precisión en los pases, Buonanotte dejó de intervenir en el juego y Malcorra no tuvo el mismo despliegue físico. Blanco, entre tanto, no aportó en ataque. Así y todo, Martínez convirtió de cabeza pero el gol no fue convalidado porque el VAR detectó imperceptible fuera de juego.

Tevez cambió todo de mitad de cancha hacia arriba. Terminó en cancha con Frías, Marinelli y Veliz. Pero el problema de Central no fue el juego individual sino las ideas colectivas. La sensación de frustración que generó el empate se debió a que Patronato hizo un mal partido.Tal es así que el encuentro se jugó en los últimos minutos en campo del equipo local, con Central empujando con ganas pero sin inspiración con la pelota.

0 Patronato

Altamirano

Lozano

Quintana

Mosevich

Kruspzky

Medina

Castro

Leys

Acevedo

Axel Rodríguez

Giani

DT: Facundo Sava

0 Central

Broun

Martínez

Báez

Rodríguez

Blanco

Cerrudo

Ortiz

Tanlongo

Malcorra

Buonanotte

Candia

DT: Carlos Tevez

Cambios: ST: Desde el inicio Guasone por Quintana (P), 10m Mac Allister por Tanlongo y Marinelli por Cerrudo (C), 15m Sosa por Giani (P), 18m Frías por Candia e Infantino por Buonanotte (C), 24m Banega por Castro y Barinaga por Medina (P), 33m Veliz por Malcorra (C), 37m Herrera por Rodríguez (P).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Patronato