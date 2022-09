“El Encuentro Nacional de Mujeres es la madre de todos los espacios de encuentro”. A partir de esta premisa, Lara Decuzzi, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (Sitraiupa), define una experiencia multiplicadora: “Encontrarnos, conocernos y compartir las historias de cada uno de nuestros gremios se daba naturalmente en los plenarios o reuniones de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN)”. Más allá de esos intercambios, creció la necesidad de convocar a una instancia de mayor alcance: el Primer Encuentro de Mujeres Universitarias Sindicalizadas, que se celebrará el lunes 26 de septiembre en la ciudad rionegrina de General Roca (Fiske Menuco).

La Red de Mujeres Sindicalistas Trabajadoras de Universidades Patagónicas logró organizar esta jornada con las herramientas adquiridas. El Encuentro Nacional de Mujeres transforma íntegramente a quienes asisten cada año y aporta nuevos saberes para organizarse en cada espacio. Y con el objetivo de “afrontar el desafío de achicar distancias”, también viajarán a Río Negro trabajadoras de La Rioja, Catamarca, San Luis y Jujuy, detalló Decuzzi al Suplemento Universidad.

Las docentes de las universidades nacionales de Río Negro (UNRN), Comahue (UNCo), Patagonia Austral (UNPA) y Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de la sede en Puerto Madryn, y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) debatirán sus realidades en tres mesas de trabajo: “Sindicalismo con perspectiva feminista y federal: posicionamiento político colectivo respecto a desestabilizar el sistema democrático”; “Leyes, reglamentaciones y militancia dentro de las universidades: ley Micaela, ESI, licencia parental, convenios colectivos de trabajo”; y “Políticas de cuidado, mirada androcéntrica de la salud, espacios y tiempos de trabajo”.

El encuentro finalizará con una charla abierta a cargo de Julia Rosemberg, autora de Eva y las mujeres: historia de una irreverencia. En el libro, Rosemberg destaca la trascendencia de Eva Duarte de Perón con la incorporación femenina a la militancia política de manera activa, un hecho que va más allá de la ampliación del derecho al voto.

El colectivo de docentes universitarias sindicalizadas llevará el documento final al 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersexuales, que este año se celebrará en San Luis.

Sobre la dinámica de la jornada que se realizará en la Casa de la Cultura de General Roca, Decuzzi, que se desempeña como docente en la carrera de Cine en el IUPA, reflexionó: “No nos gustaba la idea de poner algunas oradoras a que bajasen línea. La naturaleza que nos es propia a las mujeres, que nos ha enseñado el feminismo de algún modo, es la horizontalidad y que todas tengamos un espacio para que se escuche nuestra voz”.

Las prácticas patriarcales en las organizaciones sindicales también son un eje de debate: “A veces, los sindicatos son más verticales, tradicionales y ortodoxos. Nosotras no pensamos así, entonces ahí hay algo como para poner las cartas sobre la mesa: hasta dónde nos representan, por qué participamos las que participamos y por qué todas las que no participan no participan”.