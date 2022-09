La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales un fragmento del alegato que brindó ayer su abogado, Carlos Beraldi, en la causa Vialidad. En ese tramo, Beraldi desarma la "fantasía" elaborada por la fiscalía sobre supuestas presiones y amedrentamientos para aprobar los presupuestos en el Congreso.

"Mirá este fragmento del alegato del Dr. Beraldi, donde demuestra las mentiras de Luciani y Mola sobre la fantasía de presiones y amedrentamientos para votar el presupuesto", escribió CFK.







“Esto demuestra la fantasía”

En el video se observa como referentes de la oposición declaran en el juicio que no tienen conocimiento sobre algún tipo de presión sobre los legisladores que aprobaron los distintos presupuestos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Beraldi afirmó: “Esa fantasía de amedrentamientos se construyó fuera del ámbito judicial, pero cuando viene a este ámbito, hay que probar estas cosas y hay que preguntarles y probar esto a los –legisladores- que tuvieron en ese momento. No podemos probarlo con los que están con una filiación con el Gobierno y entonces le preguntamos a los otros –a la oposición-“.



“Le vamos a preguntar a personas que han impulsado muchas denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Le preguntamos a Margarita Stolbizer (JxC) si sabe o conoce si algún legislador fue presionado por el Ejecutivo para que vote las leyes de Presupuesto”, añadió.



A continuación, se exhiben declaraciones de distintos diputados que niegan o desconocen supuestas presiones. Ante la consulta, Stolbizer contestó: “No, nunca. Para nada”, mientras que el diputado Fernando Sánchez (JxC) respondió: “Que yo sepa, no”.



En tanto, el legislador Ariel Pasini (FDT) señaló, ante la pregunta de la defensa, que no hubo “ningún tipo de presión; toda la libertad del mundo para votar con libertad de conciencia. Me hago cargo de todo lo que voté en la Cámara de Diputados”.



“Esto demuestra la fantasía”, concluyó Beraldi en su alegato de esta semana.