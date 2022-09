Luego de presentar y vivir su álbum “Golpe De Suerte”, La Piba Berreta relata cómo fue la experiencia de lanzar su primer disco solista. Un material punk, sucio, callejero, de introspección, donde se salva a sí misma y juega acompañada de sus amigxs y de la música. Las facetas de una artista sensible que intenta sobrevivir en un mundo que sabe podrido y roto.

La Piba Berreta (también conocida como Luludot Viento) es una de las cantautoras con menos pelos en la lengua del under punk/rock de la música argentina. Desde Los Rusos Hijos De Puta —banda de la que fue vocalista— hasta sus temas solista.

Golpe de (m)suerte fue su primer álbum como La Piba Berreta y lo lanzó el año pasado a mediados de abril. Su primer adelanto fue “Loba” canción que genera un ambiente bailable y dark, habla sobre el gozo y pinta una noche de luna llena, lobos y danza.

Sobre el disco cuenta: “Lo grabé en el 2017, en Mendoza con Luca Bocci y El Peluqui —Leandro Pezzutti— , después me dieron el material en crudo y yo tenía que buscar a alguien que lo mezcle y lo masterice, pero no tenía plata”, relata que entonces el proyecto quedó momentáneamente parado y que también a ella “le cuesta mucho hacer cada movimiento, todo me abruma”.

Uno de los problemas más grandes que tuvo la artista —además de lo económico— para llevar a cabo este proyecto fue que muchas personas, en sus palabras, "me han dado la espalda porque soy alguien que dice lo que piensa y que no le anda chupando las medias a nadie, la música que hago no es del entretenimiento, no conforma y no dice lo que quiere ser escuchado en el momento" y que por eso hay ciertos apoyos que sabe que existen y que le fueron negados.

Una escena de Golpe de Suerte, la película dirigida por Nina Kovensky





Mi guitarra y yo

Durante el confinamiento, cuando ya creía un poco perdido el disco, El Peluqui comenzó a insistirle para que lance el disco, “pero bien” ya que ella lo quería sacar así cómo estaba. Consiguió que un amigo la ayudará y cuatro años más tarde logró publicar su obra.

Revela a Las12 que lo más lindo de todo el proceso fue empezar a tocar otra vez con banda, previamente tenía fechas en las que tocaba sola con su guitarra. Explica que: “con mi guitarra me entiendo un montón y somos muy amigas. La guitarra que tengo era de un folklorista amigo de mi papá, mi viejo se la dió a mi hermano y yo un día se la pedí prestada y nunca más se la devolví”. Entre las múltiples aventuras que tuvo con su instrumento, cuenta que una vez, en un recital de Los Rusos, un fan se subió a poguear al escenario, pisó el instrumento y lo partió al medio.

Además de ser un disco, Golpe es también un libro y una película. Para el mediometraje, la escenografía la hizo Cartón Pintado, al igual que algunos de los vestuarios para los que también colaboró Orgotik. La película (dirigida por Nina Kovensky) se estuvo pasando en varios festivales y el 17 de octubre a las 19 hs, en el marco del estreno oficial, darán una presentación en el Cine Club Lucille con entrada libre y gratuita.

La Piba con su gata Tanga y su guitarra, que fue partida al medio en un show pero sobrevivió.





Influencias y comienzos

Shakira y Bon Jovi fueron de los primeros descubrimientos musicales que a La Rusa le llamaron la atención de chica, pero lo que realmente la hizo enamorarse de la música fue. En un viaje al Sur con su familia escuchó por primera vez Clics Modernos y dice que entendió a la música como una herramienta expresiva muy potente y como movimiento artístico. Ese fue el chispazo que hizo que apenas pisara Buenos Aires otra vez, se pusiera a estudiar música clásica en el piano, “ese fue mi refugio, mi lugar seguro”, cuenta.

Desde pequeña Luludot estudió Teatro en la municipalidad de Zárate. Al terminar el secundario se mudó a CABA y estudió Artes Dramáticas en la UNA. Durante este tiempo ella tuvo un dúo de teatro llamado “Teatro y Birra” con María, una compañera y amiga que conoció en la cursada. Ellas llevaban a cabo unos shows cortos que presentaban en bares y en sus performances hacían pequeños sketches "bizarros y graciosos" a las que también les sumaban canciones, ya que una de las cualidades del personaje que interpretaba la Rusa es que siempre tocaba una canción. Cuenta también que muchas de esas canciones que componía, luego las tocó con su grupo Los Rusos, cómo por ejemplo "Nubarrón" —que era de un personaje al que todo siempre le salía mal— y "Fancy" (canciones que aparecen en el disco HOLA de 2013). Entre risas confiesa que cree que muchas escenas eran excusas para besarse con Maria, “siempre una canción y un momento lésbico” remata risueña.

La COCOTERA sale a la luz el 30 de septiembre en Spotify

Una de las facetas que más llama la atención de la artista, es su puesta en escena. La primera presentación que tuvo con el Circo Berreta (grupo que conformaban Delfi Peydro en la guitarra, Mic Ritacco en el bajo, Daniel Bruno en trombón, Marté en sintetizadores y pistas, Iván Klomp en batería, Nina como conejo que es un personaje especial de los shows y Michelle Lacroix que además de cantar, hace de presentadora y tiene un momento de stand up) fue en Camping junto a la banda Blanco Teta, fecha en la que al ser muy temprano en la cuarentena, los asientos estaban delimitados por el distanciamiento social y no se debía salir del precinto señalado por grupo. A muchas de las amigas de la artista las echaron del lugar por bailar y poguear fuera de él.

Luego se presentó Golpe de (M)Suerte en Casa Brandon y al estar reducida la capacidad, tuvieron que realizar dos fechas que telonearon sus amigues: Club Atlético Nostalgia, Pielcitta, Memu y Cartón Pintado.





La amistad y la música

Sobre esto Luludot dice: “Mis amigas me dicen siempre que yo sobrevendo los vuelos y un poco me pasa que quiero meter todo en una, pero al trabajar con gente tan talentosa y que admiro tanto, quiero que todos participen y tengan su momento”. Ella disfruta mucho del juego, del cariño y le encanta mucho compartir el arte con sus seres queridos, remarca que “si hay algo que me dió la música, fue amistad”. Continúa explicando que a ella siempre le costó mucho confiar y divertirse con las personas y que la música le abrió muchos caminos y la habilitó a todo un mundo que no conocía.

Ahora el circo está metido en el estudio grabando el segundo disco berreta: "Tocamos mucho y decidimos frenar para poder grabar porque también hay algo como bueno esto tiene que estar registrado, habíamos logrado ciertos climas y en vez de seguir tocando y profundizando en eso preferimos meternos a ensayar" el disco lo grabarán en el estudio Las Gracias, aún no tiene fecha de salida.

El 30 de septiembre sale a la luz un single de electrónica post punk que se llama LA COCOTERA junto a RioDelPari. El vídeo está dirigido y grabado por Nina Kovensky, en él aparecen personajes de la película Golpe de Suerte. Una canción para bailar hasta desarmarse que habla del no amor y de buscar nuevas maneras de relacionarse para escapar a los cánones del amor, "esto no es amor, esto es algo mucho mejor" canta la Rusa.

Pueden seguirla en Instagram @lapibaberreta y buscar su música en Spotify.