La abogada Brenda Salva finalmente fue desafectada de la Cámara de Diputados, este miércoles, donde luego que trascendiera que es la defensora de Gabriel Carrizo, uno de los acusados por la Justicia, por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Salva es abogada y trabaja en el estudio de Gastón Marano, quien apareció como el primer letrado a cargo de la defensa de Carrizo. Casualmente, Marano también era asesor del Congreso y fue separado por el senador nacional del PRO, Ignacio Torres, por los mismos motivos que a Salva.

La exasesora del PRO también es periodista y fue columnista de temas policiales y judiciales en el programa de Chiche Gelblung. Actualmente, es parte del staff del canal de noticias La Nación +, en el equipo de María Laura Santillan y Eduardo Serenellini.



La abogada de uno de los miembros de la banda que planeaba matar a la vicepresidenta, actualmente está estudiando Criminología y Perito Forense en la Universidad de Quilmes.

Ya en su papel de defensora de Carrizo, la mujer aseguró que el detenido "solo tiene una relación estrictamente comercial’", con Sabag Montiel y Uliarte, los dos primeros detenidos y acusados de l intento de magnicidio, el 1 de septiembre a la noche, cuando regresaba a su casa, y estaba saludando a sus seguidores.

"Un vecino le regaló a Gabriel la máquina para hacer copos de azúcar y él daba trabajo a gente que lo necesitaba. De esa manera conoció a Fernando y Brenda en una fiesta”, indicó la abogada. Sin embargo, la madre de Carrizo, en declaraciones televisivas, había dicho que esa máquina la había heredado de su padre.



Salva, exasesora de diputados y artistas

En un posteo en Instagram, Salva sostuvo su decisión de defender a Carrizo y pidió a los periodistas que "no inventen estupideces".

La exasesora del PRO aclaró que “durante 20 años de ejercicio periodístico, tanto en gráfica, radio y últimamente televisión, intenté (incluso estoy segura de que lo hice), comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos”.

Y añadió que "aprendió a no usar la mentira y el engaño para engordar una noticia”. Y siguió "Sí, soy asesora de una diputada por PRO. Sí, fui asesora de un diputado del PRO. Sí, fui asesora y realicé prensa para varios referentes del oficialismo. También fui prensa de artistas a mis 20. Ah, me olvidaba: también lo fui de movimientos sociales", justificó.

La abogada pidió a sus excolegas que “investiguen dónde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos dónde no los hay. No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública. Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no”.

La tardía decisión del PRO

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos había reclamado a la bancada del PRO que separara la abogada de su cargo porque "su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados".

"Somos las y los diputados quienes elegimos a nuestros colaboradores. Y somos nosotros los que tenemos que, individualmente, pedir su baja administrativa. Basta de mirar hacia el costado. Si queremos más democracia, separemos a asesores/as que defienden a estos personajes", resaltó el bloque del Frente de Todos.

La diputada nacional del PRO Karina Ethel Bachey, quien tenía en su equipo a Salva, comunicó este miércoles su decisión de "desafectar" a la asesora en temas de discapacidad: "Ante los hechos de público conocimiento, quiero manifestar mi decisión indeclinable de desafectar a la Dra. Brenda Salva de mi despacho en la Cámara de Diputados de la Nación", expresó en un comunicado.

La diputada puntana sabía desde el domingo que a su asesora le “había llegado el caso de la banda de los copitos” pero decidió mantenerla en el cargo porque, según explicó, "es fan de la libertad de trabajo”.

