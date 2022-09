Los maestros porteños realizaron un paro en las escuelas de CABA en rechazo a la implementación de jornadas de capacitación los sábados y a la decisión de “recuperar” el feriado decretado tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, entre otras medidas anunciadas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La ministra de Educación local, Soledad Acuña, respondió al reclamo diciendo que las centrales docentes “militaron las escuelas cerradas durante dos años” y sostuvo que “hacen política”. Los sindicatos reivindicaron su accionar con clases públicas, radios abiertas y semaforazos para visibilizar el conflicto durante la jornada de protesta --el epicentro de las actividades fue el Parque Rivadavia-- y señalaron que el gobierno porteño hace un uso electoral de las medidas en el área educativa, en busca de los votantes más conservadores. “Fingen interés por la educación, pero gobiernan bajando el presupuesto”, sostuvieron.



La medida de fuerza fue convocada por los sindicatos UTE-Ctera, Ademys, Camyp y Sadop. Los gremios destacaron que tuvo un amplio apoyo de los trabajadores, cercano al 90 por ciento. “Uno de los elementos que marca la importancia de este paro es la fuerte adhesión entre las conducciones escolares, las directoras de escuela, que no suelen sumarse a estas medidas”, sostuvo Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys. En diálogo con Página/12, el dirigente señaló que “esto es una reacción de los docentes ante una serie de ataques que viene generando la ministra y el jefe de gobierno contra la educación pública y la docencia”.

Una de las decisiones del Ejecutivo porteño que generó conflicto fue disponer que tres de las cinco jornadas anuales denominadas como Espacios de Mejora Institucional (EMI), que actualmente tienen lugar en días de semana, sean realizadas los sábados. Desde la cartera que dirige Acuña manifestaron que el propósito es sumar días de clase, y que los docentes percibirían una suma adicional por trabajar el fin de semana.

El titular de UTE, Eduardo López, dijo a este diario: “Desde hace más de 15 años se vienen haciendo las jornadas de reflexión y ningún gobierno planteó que se perdían días de clase”. El dirigente destacó que, además de las EMI, el Ministerio de Educación porteño está implementando la realización de los concursos de cargos los sábados, una propuesta inédita desde la sanción del estatuto docente. Para López, Rodríguez Larreta “miente. Dicen que van a pagar las jornadas EMI, pero ni siquiera están pagando los concursos que ya pasaron a los sábados”. Los primeros concursos a realizarse bajo esta nueva modalidad serán este sábado, día en que, aseguran desde UTE, habrá una movilización frente a cada sede, bajo la consigna “Concurso sí, sábado no”. “Va a haber escuelas abiertas con docentes este sábado. La pregunta es: ¿La Jefatura de Gobierno va estar abierta este sábado? ¿El Ministerio de Educación va a estar abierto este sábado?”, se preguntó.

“Nosotros reivindicamos el derecho que tenemos a la capacitación en servicio y dentro del horario --sumó Adaro--. No queremos una jornada paga. En todo caso, lo que exigimos es una mejora en el salario.” Asimismo, destacó que estas son jornadas institucionales, y no un espacio de capacitación, ya que no está garantizada por el gobierno, sino que los docentes acceden mediante cursos, generalmente pagos. Para el dirigente de Ademys, “la clave para solucionar la crisis educativa no pasa por agregar días, sino por la inversión”. De esta manera, apuntó contra el Ejecutivo porteño por subejecutar el presupuesto para el sector y por hacer "un uso electoral de las necesidades de los pibes y pibas para llevar cierto rédito a un espacio político”, a través de frecuentes anuncios que sólo buscan fortalecer un núcleo electoral que se inclina hacia la derecha.

En la misma línea, López apuntó que los funcionarios porteños “quieren fingir interés en la educación, y lo hacen agregando días y horas de clase. Pero gobiernan bajando el presupuesto educativo, y subiendo la pauta en los medios para que salgan todos a rasgarse las vestiduras por un día de clase perdido por el paro, mientras se perdieron 171 por problemas edilicios y 55 mil chicos sin vacantes pierden centenas de días de clase y nadie se escandaliza”. Y sentenció: “Hacen los suyo. Cualquier gobierno de derecha ataca a la educación. Nosotros hacemos lo nuestro: defendemos el derecho social a la educación”.



Los maestros de escuelas privadas, representados por el sindicato Sadop, destacaron que, con el paro, los docentes le dijeron "basta" al gobierno de la Ciudad, "basta de decisiones unilaterales y autoritarias, basta de vulnerar nuestros derechos, basta de menoscabar nuestras licencias, basta a los salarios de pobreza". La secretaria general de Sadop en CABA, Alejandra López, afirmó que "la tragedia educativa es la que ejecuta el Gobierno de la Ciudad hace varios años, donde desde la pandemia vienen avanzando permanentemente contra nuestros derechos. No puede haber calidad educativa con salarios de pobreza, no puede haber calidad educativa sin diálogo, no puede haber calidad educativa con un gobierno autoritario que eligió a la docencia como campo de batalla para posicionarse políticamente".

Informe: Diego Castro Romero.