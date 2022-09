Un estudiante de 20 años que esperaba para rendir un examen presencial del programa UBA XXI en la sede histórica de la Facultad de Ciencias Económicas falleció este jueves por causas aún no establecidas.



UBA XXI, el campus virtual de la Universidad de Buenos Aires, informó sobre la muerte del estudiante, de quien no se difundió su identidad, y comunicó que todas las actividades del programa quedarán suspendidas por duelo.



"UBA XXI lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de uno de sus estudiantes en el día de la fecha. Acompañamos el dolor de su familia y seres queridos e informamos que mañana viernes 23 de septiembre, quedarán suspendidas por duelo todas las actividades de este programa, incluyendo los exámenes presenciales planificados, que serán reprogramados", consignó un comunicado oficial.



Fuentes de la UBA informaron que la muerte del joven, de 20 años, se produjo cuando cientos de alumnos aguardaban para rendir un examen presencial de Introducción al Conocimiento Científico, una materia del ciclo básico de la Universidad.



"Cerca de las 10:40 de la mañana, el joven se descompensó. Enterada de esto, la profesora a cargo de la materia se acercó a ayudarlo y avisó a la enfermera de guardia de la facultad. La docente y la profesional de la salud le realizaron al estudiante tareas de RCP para reanimarlo, utilizando incluso uno de los desfibriladores con los que cuenta la facultad", agregaron.



"En forma paralela se dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que, a su arribo, se dedicó durante más de una hora a continuar con las maniobras de RCP, lamentablemente sin éxito", precisaron.



"El estudiante estaba con su pareja, y gracias a eso se pudo dar rápido aviso a los familiares, quienes se acercaron hasta el lugar, al igual que las autoridades del programa UBA XXI y de la facultad. El grupo familiar recibió contención y acompañamiento de un psicólogo durante toda la jornada, ya que las diligencias posteriores al fallecimiento se prolongaron al menos hasta las 17 horas", especificaron.



Por la tarde, el cuerpo del joven fallecido fue derivado a la Morgue Judicial, donde, según informaron, se realizará entre el viernes y el sábado la autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.