El Ejecutivo municipal aplicó un aumento del 22,5 por ciento en el boleto del transporte urbano de pasajeros (TUP) y lo llevó a 85 pesos, tarifa que regirá desde este lunes. Mal de muchos, consuelo de tontos, la comunicación hizo hincapié en que la decisión se tomó ayer al mediodía luego de una reunión de funcionarios locales, de Santa Fe y Córdoba que acordaron aplicar la misma actualización de tarifas.

El boleto en Rosario pasa así de $69,5 a $85, como para que la vara del estudio de costos no se dispare tanto. Esa ecuación que realiza de manera periódica el Ente de la Movilidad sugirió el 30 de agosto pasado un costo de 121,73 pesos por boleto, un monto indigerible para el bolsillo popular. Un desfasaje del 77% negativo para las arcas del municipio.

Por eso el aumento decidido ayer es el que se había dejado en suspenso a fines de agosto. Ni Pablo Javkin, como tampoco el santafesino Emilio Jatón ni el cordobés Martín Llaryora, hicieron uso de sus potestades para actualizar tarifa. Solo llegaron a acordar que el próximo valor del boleto debería anclar en 85 pesos.

Es que por entonces, las gestiones de los intendentes ante el gobierno nacional abrían expectativas ante la posibilidad de que mejorara la política de subsidios con un sentido más federal.

"Se decidió no aplicarlo hasta tener mayores definiciones de cómo continuaría la redistribución de las partidas nacionales y cuál sería el incremento de las mismas. Pero eso no ocurrió en todo septiembre, y no quedó más remedio que sincerar un poco al menos el costo y trasladarlo a tarifa", resumió una fuente municipal.

Al citar el estudio de costos, el EMR marcó aumentos notorios interanuales por rubro que explican la suba: combustible +105%; neumáticos +84,06%; lubricantes +64,4%, y el aumento salarial de 50% para los trabajadores del gremio colectivero.

Mientras tanto, desde el Palacio de los Leones reiteran cada vez que el asunto emerge la disparidad de sostén gubernamental que hay entre Buenos Aires y su conurbano y el resto del país: el reparto de subsidios es de 89% para el AMBA contra 11% repartido en el resto de las ciudades de provincias.

Este es el tercer incremento de la tarifa del TUP en lo que va del año. El primero se aplicó en febrero, y el pasaje subió a $59,35 (+20%). A fines de mayo, el municipio –y sus dos socios en esto– llevaron el boleto a $69.50, cuando el estudio de costo daba una tarifa sugerida de $105,60.

De esta manera, queda firme que desde el lunes viajar en colectivo costará más. La opción es juntar unos pesos más y comprar en modo "tarjeta laboral o de uso frecuente". Los 40 viajes se bonifican a razón de $73,23 cada uno ($2929.20). El pack de 80 viajes se cargan con un boleto bonificado de $69,12 ($5529.60).

La concejala Norma López (FDT-PJ) cuestionó el reproche de los intendentes a la política de subsidios, que atribuyó a una maniobra "demagógica que esconde el mal servicio del TUP, al menos en Rosario". "Todos queremos más subsidios y evitar el traslado de costo a la tarifa, pero hay un montón de cuestiones que no dependen de plata: tener mejores frecuencias, un sistema que recorra todos los barrios, que no los abandone después de las 22. No es cuestión de tirar toda la responsabilidad al gobierno nacional", marcó.

La edila recordó que "Javkin nos sigue debiendo el sistema que modificó hace dos años, cuando terminó jugando más a favor de los empresarios que de los pasajeros. Ahora se retiraron muchas unidades y no volvimos a tener el mismo transporte que años atrás".