La entrega de los Premios Martín Fierro de la Radio se celebrará el sábado 1° de octubre y en la semana lxs nominadxs de la AM 750 se reunieron para una foto colectiva. Esta edición nuclea los últimos tres años de la actividad radiofónica –2019, 2020 y 2021– por lo que habrá tres estatuillas de oro. La ceremonia será conducida por Teté Coustarot, quien compartirá la velada con un equipo integrado por los periodistas Nara Ferragut, Nicolás Artusi, Pía Slapka y Maxi Legnani. El evento será transmitido en vivo a partir de las 19 por IP Noticias (canal 17 de Telecentro, 26 de Flow, 721 de DirecTV y 24.5 de la TDA). Catorce son las nominaciones que obtuvo AM 750, que simbolizan el reconocimiento a programas y periodistas por su labor en la emisora del Grupo Octubre.

En la Mejor Programa Periodístico Matutino Diario, AM 750 tiene tres nominaciones. Para el horario de primera mañana en 2020, Las tapas de Pancho, liderado por Pancho Muñoz, competirá con Novaresio 910 (Luis Novaresio - La Red) y Todos Juntos (Fernando Carnota - Rivadavia). Mientras que en el mismo horario pero en la terna de 2021, La García, conducido por Cynthia García, se destacó junto a Desayuno Continental (Daniel López - Continental) y Esta Mañana (Luis Majul - Rivadavia). En la franja de la segunda mañana figura un ciclo que ya es un clásico: La Mañana, conducido por Víctor Hugo Morales, compartirá la terna 2019 con La súper mañana de Chiche (Chiche Gelblung - Rivadavia) y Esta mañana (Micaela Mendelevich - Radio de la Ciudad).

Cynthia García también está nominada en la categoría Mejor Labor Periodística de la terna 2021 y competirá con Jonatan Viale (Pan y Circo - Rivadavia) y Jesica Bossi (Lanata sin filtro - Mitre). La conductora de La García admite que el tema de las nominaciones le da algo de pudor, pero declara: “Siento que en algún punto es reparatorio para mí, porque fue muy difícil recuperar espacios en el mainstream luego del macrismo. Estas cuatro/cinco nominaciones a La García –Alan Longy está nominado como movilero de la radio pero también es columnista del programa– son un acto de justicia. Me impacta la cantidad de nominaciones en el primer año de programa, pero también considero que es una consecuencia del trabajo colectivo. Somos voces colectivas”.

Por otra parte, García señaló la falta de mujeres en los medios de comunicación. “Esta radio tiene mucha conducción y presencia de mujeres en los micrófonos y en roles de producción. Eso está muy bueno, pero en general sigue habiendo un déficit de conducción femenina en la radio. No puedo analizar ninguno de estos reconocimientos sin pasarlos por el tamiz de la representación de lo que significan nuestras voces”. A la hora de definir el programa en términos periodísticos, García subraya que la principal consigna es aportar a la construcción de nuevas audiencias porque es un horario en el que se acompañan despertares y se construye un juego que es puente y vínculo.

“Hablamos de la comunidad de las 6, de las 7 y de las 8. Nos dirigimos hacia esos públicos en términos de una lucha de clases: la comunidad de las 6, por ejemplo, es sufrida, sale corriendo y desayuna rápido; la de las 7 es hegemónica, popular y masiva, lleva a los chicos a la escuela; y la de las 8 es la comunidad de lujo que tiene más tiempo para despertarse y desayunar mejor. Es una forma de visibilizar las desigualdades de una manera lúdica y amorosa. El lema de La García es ‘el vértigo amoroso de la verdad’ y me parece que es así. Este momento es urgente, vertiginoso y grave, pero tiene que ser muy amoroso y hay que construir una inteligencia comunicacional colectiva con un profundo amor por la verdad”.

La periodista recuerda su desempeño como columnista y co-conductora en el programa de Víctor Hugo Morales y los momentos difíciles al comienzo de la pandemia. “Fui la conductora designada en el estudio durante toda la pandemia porque Víctor Hugo hacía el programa desde su casa y después se enfermó gravemente de covid. Con él somos un tándem, nos miramos y nos encontramos, pero recuerdo que fue una experiencia muy difícil tener que dar el parte médico cada día. Durante mucho tiempo la pandemia fue un eje de información excluyente, yo me sentía la columnista del coronavirus. Creo que a veces no tenemos dimensión de los efectos que generó en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra sociedad”.

En la categoría Mejor Programa de Interés General Diario de 2020 aparece otro clásico de la emisora y de la radiofonía nacional, La venganza será terrible, conducido por Alejandro Dolina, quien también está nominado en el rubro de Mejor Conducción junto a una antigua compañera en sus inicios como Elizabeth Vernaci, quien hoy conduce La Negra Pop (Radio Pop), y Santiago del Moro (El Club del Moro - La 100). El programa nocturno que actualmente lleva adelante junto a Patricio Barton y Gillespi, por su parte, competirá con Metro y Medio (Sebastián Wainraich - Metro) y Encendidos en la Tarde (María Isabel Sánchez - Mitre).

Las nominaciones para LVST y su conductor de alguna manera reflejan el vínculo que ha construido con su audiencia a lo largo de estos años: “Debemos estar muy agradecidos al público que comparte con nosotros cada noche estas pequeñas reuniones que hacemos hace tanto tiempo. De no ser por esa respuesta tan amplia, creo que nosotros no hubiéramos llegado hasta aquí, no hubiéramos permanecido tanto tiempo en el aire, no hubiéramos obtenido esta ni otras distinciones que se nos han cruzado en el camino, porque no hemos tenido otro apoyo más que ese: la gente”, asegura Dolina, y explica que su modo de trabajo no se caracteriza por vincularse con agentes mediáticos o empresas de gestión publicitaria. “No hemos tenido la destreza de convertir esta especie de popularidad que tenemos en una acción que favorezca económicamente a nuestro programa, entonces el único bien que nos acompaña después de tanto tiempo es el apoyo del público”.

Al mirar en retrospectiva, Dolina celebra aquellos momentos en los que pudieron contar con emisoras interesadas en el aspecto profesional, es decir, que el programa salga bien todas las noches. “Algunas emisoras han compartido con nosotros esa inquietud y ya es algo. Pero también hemos estado en otras en las que tal cosa no ha ocurrido. Hemos pasado por Radio del Plata, por ejemplo, donde trabajamos durante mucho tiempo sin cobrar y seguimos sin cobrar. Ahora estamos en la 750, que se maneja con un gran contenido pasional, hay un interés. A veces las decisiones son muy buenas y otras no, pero siempre está el deseo de que el programa tenga una calidad, una excelencia”.

Con respecto a los premios, opina que el Martín Fierro no tiene pretensiones académicas y siempre se ha caracterizado por ser un premio popular, destinado al festejo mediático. “Más bien despierta una corriente de simpatía y me parece que está bien, de ese modo hay que tomarlo. Yo estoy contento, mis familiares también se van a poner contentos, el público que nos sigue también y los muchachos que trabajan conmigo desde luego”.

Dolina suele decir que LVST es un programa mucho más teatral que radial, porque sus hacedores se enfocan en la retroalimentación con el público presente. Cuando se le pregunta por los efectos de la pandemia en esa dinámica, dice: “La pandemia marca en cierto modo una pausa radial. Durante ese lapso tuvimos que ser más radiales que nunca, nosotros que más bien éramos teatrales. Hacemos el programa principalmente –esto es casi una confesión pero la hicimos muchas veces– pensando en el tipo que está sentado ahí mirando; lo otro es conjetural”.

La pandemia los obligó a modificar ese criterio y volver a la radio cuya principal exigencia es que haya gente ausente. “Tuvimos que gestar unas nuevas formas de diálogo: no estaba el público pero tampoco nosotros, nos comunicábamos por zoom, aparecían cuestiones técnicas interfiriendo en el diálogo. Debe haber sido bastante molesto para el oyente recibir un mensaje lleno de interrupciones o pisotones, pero de algún modo pudimos superarlo. A lo mejor esta nominación responde a que pudimos ejercitar la radialidad más que nunca”, dice jocoso.

En el rubro Interés General Semanal 2021 se ubica La Pizarra, conducido por Alfredo Serrano Mancilla por AM 750, que comparte su terna con Dicen que dicen (Alberto Lotuf - Radio con Vos) y El permitido de los domingos (Daniel Dátola - Cooperativa). Mientras que en la categoría Periodístico Semanal del año 2019 también está nominado El gato escaldado junto a Marca de radio (Eduardo Aliverti - La Red) y Sábado tempranísimo (Marcelo Bonelli - Mitre).

En Labor Periodística Deportiva AM 750 tiene dos nominaciones: en 2019 Sergio Altieri (La García - AM 750) compite junto a Juan Carlos “Toti” Pasman (Fútbol 910 - La Red) y Diego Díaz (Fútbol Continental - Continental). En la misma terna pero de 2021 está nominada Jorgelina Rocca (Pibas con pelotas - AM 750) junto a Gustavo López (Un buen momento - La Red) y Rodolfo “Gringo” Cingolani (Despierta Corazón - La Red).

Rocca es la única mujer nominada en esta categoría considerando la totalidad de las ternas. Cuando se le consulta lo que significa esta nominación en su carrera, asegura que “sintetiza el trabajo de los más de 12 años que llevo en la radio, primero como locutora y ahora como periodista. Pero sobre todo refleja la lucha que seguimos teniendo las mujeres en los medios y programas deportivos”. La periodista asegura que este hecho alcanza a múltiples sectores, desde las voces del estadio hasta las periodistas de gráfica, tele y radio. Desde su perspectiva, lo más importante es que hoy “una nena que ve un partido, un Mundial o los Juegos Olímpicos sabe que, aunque todavía es difícil encontrar muchas o varias voces femeninas, algún día también puede trabajar de esto. De la misma manera tenemos que destacar la importancia de abrir el micrófono para las jugadoras de fútbol y visibilizar su lucha. Es un trabajo diario que hacemos todas juntas, afuera y adentro de la cancha”.

El otro nominado fue Sergio Altieri, valorado por la conductora del programa en el que participa diariamente. “Quiero destacar la seriedad de su trabajo porque hay un permanente intento de deconstrucción para poner en eje agendas que el periodismo deportivo muchas veces esquiva”, señala García, y enumera tópicos como la violencia de género en el fútbol, la visibilización de las mujeres en el deporte, el papel de los clubes con respecto a la perspectiva de género y la no naturalización de la palabra violenta. “Muchas veces el poder mediático esquiva estos temas, los mete en una colectora y los invisibiliza. Sergio, en cambio, los pone en agenda”.

También está nominado el Servicio Informativo de AM 750 en la terna del 2021, que competirá con los servicios de Radio Nacional y Radio Del Plata. Como Mejor Labor en Locución está nominada Marcela Pacheco –voz artística de la radio junto a Eduardo Aliverti– por su trabajo realizado en 2019; competirá con Belén Badía (CNN Radio) y Luis Albornoz (La Red). En la categoría Mejor Labor en Producción la nominación de AM 750 fue para Emanuel Herrera (La García), junto a Pablo Benvenutti (El Club del Moro - La 100) y Antonio García (Mañana Sylvestre - Radio 10). Finalmente, en la categoría de Mejor Movilero, Alan Longy comparte terna junto a Mercedes Ninci (Mitre) y Rosario Bigozzi (La Red).

“La radio es un hecho colectivo, trabajo en equipo. En estos años tan difíciles, también un refugio. Este 2022 estoy cumpliendo diez años en AM 750, la casa que me dio muchas oportunidades y en la que hice realidad todos los sueños que tuve de chico. Trabajé en otros medios pero la 750 siempre fue mi casa, mi base y mi hogar”, reconoce Longy, quien entró como productor, siguió como cronista y desde el año pasado participa en los estudios como columnista político en La García. El movilero recuerda que cubrió todas las elecciones desde 2013 y en 2019 Gisela Marziotta lo convocó para sumarse al servicio informativo. A partir de ese momento se concentró en la tarea diaria como acreditado de prensa en Casa Rosada y el Congreso.

También recuerda que durante la pandemia se interrumpía la programación para anticipar compras de vacunas o el anuncio de cuarentenas, y enumera una serie de primicias que tuvo la emisora: “La primera vez que Guzmán habló en radio fue en la 750 desde este móvil, también la primera entrevista de Jorge Ferraresi como ministro. Por estos micrófonos pasó Carrió en la última sesión antes de renunciar, Mario Negri, Flor de la V en la histórica sesión por la Ley Laboral Trans, Alberto Fernández pasó dos veces, Martín Tetaz dio su primera entrevista tras ser electo diputado, Matías Kulfas dio su última entrevista como funcionario. Estuvimos en la cocina de las decisiones más trascendentes de los últimos tres años”, subraya. Pero también celebra el espacio que AM 750 le da a las voces de los ciudadanos de a pie, trabajadores, personal de la salud, comunidad educativa, entre otros colectivos.

Dolina también valoró la radio por tener una propuesta diferente en el panorama actual de medios, y aclaró: “Quiero ser sincero y decir que esa virtud contestataria ante los medios hegemónicos es algo a lo que nosotros no contribuimos demasiado porque hacemos un programa para todos. Desde luego todo el mundo sabe de qué lado nos acostamos y estamos muy cómodos en esta emisora, pero la 750 es una radio nacional y popular, y lo sería aunque nosotros no estuviéramos allí”. García, por su parte, sostuvo: “Esta radio es como mi casa, así me siento. Es un lugar íntimo. Mi cuarto propio es un estudio de radio y desde ese lugar la 750 siempre nos contuvo y nos cobijó, con las luces y sombras que tienen todas las relaciones laborales en el contexto que todes vivimos. Este es un lugar donde podemos construir una inteligencia comunicacional colectiva”.