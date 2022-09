Celebrar la trayectoria es todavía más merecido cuando el hecho es colectivo y el trabajo continúa. El horizonte trazado por el proyecto Estación Cine reúne ya 23 años y 35 libros. No hay colección de literatura cinéfila semejante en el país, de una persistencia acorde con la pasión de su mentor: Sergio Luis Fuster –director de la colección Estación Cine– cifra en su nombre los de muchas y muchos más, atraídos por el cine y las ganas de pensarlo, escribirlo y compartirlo.

Como Estación Cine suma novedades, se prepara a celebrarlo en grande y en su casa editorial, parte fundamental del proyecto. El jueves próximo a las 19, con entrada gratuita, el Espacio Cultural de CGEditorial (Mendoza 1184), anuncia –brindis mediante– la aparición de dos nuevos títulos: Puro Cine: Estudio Crítico sobre Relatos Salvajes de Damián Szifron, de Alberto Tricarico (2ª edición, con fotos inéditas aportadas por Szifron); y Cine y Fútbol 2, con numerosos artículos y autores. A ellos suma una muestra fotográfica dedicada a los 23 años del proyecto, la aparición del 2º número de la revista Estación Cine, y un recital a cargo de Pablo Read. “Los libros vinieron de la mano del proyecto, que arrancó como un programa radial de mismo nombre, con columnistas de lujo. Y se nos dio por hacer esta colección, que lleva 35 títulos publicados. Todo nació un 7 de julio de 1999, y nos encuentra este año con la publicación de 7 libros nuevos y unas ganas inmensas de continuar”, comenta Sergio Luis Fuster a Rosario/12.

-¡7 libros en un año! Como dice Gustavo Postiglione de vos y Sergio Gioacchini (director de CGEditorial): ¡son dos locos!

-Lindo tema: la locura y el cine (risas).

-La colección ya es un ejemplo señero, no hay otra igual en el país.

-Es así, y tenemos el mismo entusiasmo que el de aquellas charlas liminares, donde dábamos nacimiento a la colección. Nos seguimos encontrando en bares, charlamos, y tenemos esas mismas ganas de chiquilines cinéfilos, de tratar de plasmar estos sueños y darle vida a tanto pensamiento, intelecto e investigación, que pensamos no se debe perder.

-Estación Cine siempre incluyó a mucha gente, es una de sus características ser un proyecto convocante y plural.

-Es una idea de lo colectivo, algo que se suma también al pensamiento y al hacer de CGEditorial. Fijate qué cosa anecdótica. Lo llamo un día a Sergio (Gioacchini) para comentarle sobre una idea y me dice: “Venite que estoy en la esquina, reunido con Jorge”. Era Jorge Isaías. Y a mí que me gusta escribir poesía, que me diga “¡venite que tomamos un café con él!”, dice de esa forma de abrir el juego que tiene Sergio. Creo que la vida de alguna manera nos amontonó, porque me parece que la concebimos desde un mismo lugar, que es la de pensar y sentir en serio que la patria es el otro. Sin el otro no se puede; con el otro se aprende, se crece, se comunica. Con el otro uno se legitima.

-La nueva edición de Puro Cine, dedicado a Relatos Salvajes, incluye fotografías enviadas por el propio Damián Szifron, ¿no?

-Son fotografías de backstage, inéditas y en alta calidad. Una generosidad increíble la de Damián. Sinceramente, es un placer estar en contacto con él; sabemos de la agenda compleja que tiene, pero contamos con su predisposición para venir a Rosario a una presentación especial del libro, junto con el autor, Alberto Tricarico. Ticarico es docente, trabaja en la ENERC Cuyo y en la Universidad de La Punta, en San Luis. Vamos a triangular y ver en qué ciudad nos encontramos para la presentación.

-Y Cine y Fútbol 2 da continuidad al libro previo.

-Se complementa con el anterior pero no se rozan en lo más mínimo, el nuevo volumen se dedica al tratamiento de otras películas. A propósito del costado vinculado a lo social del proyecto Estación Cine, esto es algo que puede verse también en este libro, donde aparentemente se hablaría de la relación del séptimo arte con el deporte, pero hay una mirada social muy fuerte en algunas de las películas tratadas. En cada uno de los capítulos sus autores pusieron lo mejor. Y resalto lo federal, porque hay gente de todas partes del país, y eso abre la mirada, la posibilidad de presentarlo en otros lugares, para que el libro se distribuya de esa manera también. Disfrutamos de ir al correo y enviar los libros, y que sean material de lectura en distintas partes del país.

A las novedades en papel se suma también el segundo número de la revista digital Estación Cine, con dirección de Marcelo Vieguer, cuya lectura es libre y gratuita. “Hablando de amigos con quienes a diario disfrutamos de juntarnos, Marcelo es alguien que también tiene una energía inmensa; además de gran docente, es un gran comunicador. Ha traído a las huestes de esta revista a gente muy valiosa. Como el número anterior, tiene 200 páginas. Y contamos con un corrector de lujo como Sergio Ariel Montanari, alguien que tanto tuvo que ver, por ejemplo, con el rescate del Cine El Cairo. Tener un corrector cinéfilo suma mucho”, agrega Fuster.

Y concluye: “Creo que hay una línea ideológica que nos une, que tal vez no habla de una bandera o partido político puntual, sino de un compromiso solidario para el costado de los vulnerables. Hay una inclinación muy clara hacia la defensa de determinados valores. No en vano en la colección tenemos libros sobre los temas trabajo, ancianidad, derechos humanos, y sobre recursos como el agua y la tierra, temas que en algunas cuestiones fueron absolutamente premonitorios sobre situaciones que estamos sufriendo hoy”.

La nómina de autores y autoras de Cine y Fútbol 2 incluye a Amadeo Acero, Fabián Bazán, Alejandra Beltrán, Antonio Camou, Mauricio Cocchiarella, Néstor Farini, Sergio Ferreira, Sergio Luis Fuster, Juan Galuppo, Sergio Ariel Montanari, Adrián Muoyo, Dana Belén Sopranzetti, y Marcelo Vieguer.