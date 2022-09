El policía Manuel Felipe Varela fue denunciado por su ex esposa por violencia de género en 2020, sin embargo a casi 3 años de la acusación, aún no es imputado. El abogado de la sobreviviente, Sebastián Ibañez recordó que la Cámara de Apelaciones resolvió en julio que la causa vuelva a fiscalía y sea investigada, pero “aún no se decide imputar”.

En diálogo con Catamarca/12, Ibañez explicó que “hace mucho bajo el expediente a la fiscalía donde rechazaba el planteo de la defensa de Varela que decía que no había delito. Es por eso que la represente del Ministerio Público Fiscal sigue en mora porque no imputa y está haciendo peligrar la denuncia porque puede prescribir la causa. Además estamos hablando de una re victimización de la denunciante”, señaló el letrado.

En noviembre del 2021, el defensor del acusado presentó un escrito solicitando el archivo de la causa por falta de acción de la fiscalía que entonces estaba a cargo del fiscal, Ezequiel Walter (hoy investigado por hurto). La medida, fue resuelta a favor de joven por la Jueza de Garantías y apelada nuevamente por el defensor.

El 8 de julio, la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la provincia, resolvió a favor la joven y que la causa fuera girada nuevamente a la fiscalía para se investigue, pero a casi tres meses nada pasó y la causa podría prescribir.

Cuando aún Apelaciones no resolvía la situación, desde la Asamblea Ni Una Menos Catamarca, decidió acompañar el pedido de la sobreviviente y se emitió un comunicado en donde instaban al Tribunal a no hacer lugar al pedido de Varela que interpuso “para evitar ser imputado y dilatar los tiempos procesales y devuelva el expediente a la fiscalía para que se concrete finalmente la imputación y e policía enfrente un juicio como corresponde”.

El hecho

A Catamarca/12 la sobreviviente había relatado años de violencia; hostigamiento, golpes y amenazas con su arma reglamentaria. “Estaba muy sola. Le empecé a contar a mis amigas cuando la violencia fue más extrema. Me veían marcada y tenía miedo por mi hijo. Él empezó a romperme el auto, la cuna, los muebles. Me golpeaba la cabeza contra la guantera del auto. No había freno. Llegue a hacerme la desmayada o la muerta para que me deje de pegar”, dijo.

La joven se demoró en radicar la denuncia porque Varela era el Jefe de Servicio del número de emergencias de la Policía. “¿A quién vas a llamar, al 911?”, se burlaba mientras la apuntaba con el arma. Ella debió irse a otra provincia para evitar que la siga agrediendo.