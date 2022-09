Ante nuevas amenazas, luego del fallido, de otros atentados contra Cristina Fernández de Kirchner, el develamiento de vinculaciones de los imputados con otros factores de poder, decimos basta con los eufemismos, con los relatos negacionistas, minimizadores del hecho. Quedó claro que este frustrado intento magnicida no tuvo que ver con una “banda de copitos”. En todo caso se trata de grupos terroristas de derecha, mano de obra barata de intereses políticos - económicos locales y no locales profundamente antidemocráticos, antiderechos, antiestado, colonialistas, fascistas. El mensaje de Brenda Uliarte: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina …” no es el mensaje de una delirante, su discurso es racional lo que no quita que su odio y deseo de matar se articule con la ilusión de trascendencia histórica que le asigna al mismo, como si en ese “hecho” hubiera encontrado el sentido de su vida. Un sentido de la vida que se expresa, no por casualidad, con los estereotipados enunciados de odio de los medios hegemónicos, voces de la política y trolls de las redes.

Los discursos de odio se asientan en la lógica amigo – enemigo, el “Ellos o nosotros” al decir de López Murphy, se asienta sobre la presuposición que toda diferencia implica una desigualdad - inferioridad: sea de género, raza, cultura lengua, ideas, sistemas económicos – políticos.: “civilización – barbarie” , también se asientan sobre una pretendida lógica moral, la “el bien contra el mal”: nosotros los buenos, ellos los malos.

Un Nunca más a atentados terroristas y al avance del fascismo implica erradicar sus condiciones de posibilidad : recobrar el debate en su dimensión política y consensual entre adversarios, en el que cada uno reconoce la entidad del otro en el interior de un juego argumentativo del debate de ideas así como poner un límite claro con quienes solo conciben la negación y eliminación de otro, otros. Implica más democracia, más justicia, más soberanía e inclusión social. Reclamamos justicia y castigo a todos los culpables, Justicia para Cristina y para lo que ella representa: “La Patria es el Otro”.

Raquel Kreichman

Soberanxs Rosario