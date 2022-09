Central volvió ayer a los entrenamientos porque el viernes a las 21.30 visitará a Racing, uno de los animadores de Liga Profesional y con pretensión de llegar a la punta del torneo el fin de semana. En Avellaneda no podrán jugar por suspensión Javier Báez y Damián Martínez, ambos con acumulación de cinco amarillas, mientras que Ismael Cortez sufrió un desgarro y tampoco estará disponible. Ignacio Malcorra pidió el cambio el domingo frente a Platense pero ayer no se le detectó lesión alguna. Fue solo una contractura por lo cual podrá jugar si Carlos Tevez los dispone y supera la práctica del jueves. Mateo Tanlongo también terminó con problemas ante el calamar. Sufrió un esguince de tobillo pero no tiene lesión. Su recuperación para el viernes es más difícil. El volante central, además, sigue sin renovar contrato con el club y se irá a fin de año con el pase en su poder. Kevin Ortiz, en cambio, ayer extendió el vínculo con el club hasta diciembre de 2024. La continuidad de la agenda de los canayas, confirmada ayer por Liga Profesional, será el lunes 3 de octubre a las 20 ante Unión de local por la fecha 23 y volverá a jugar en el Gigante de Arroyito el lunes 10 a las 16.30 ante Defensa y Justicia por la fecha 24.