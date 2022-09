El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, llamó este lunes a retomar el diálogo con los movimientos piqueteros y aseguró que la intención del Gobierno es lograr evitar un nuevo acampe en pleno centro porteño. El funcionario aseguró por AM750 que si bien el viernes estuvieron reunidos hasta última hora, no lograron ponerse de acuerdo sobre los pasos a seguir.

Para el Gobierno hay un punto que es innegociable: dicen que no pueden crecer los planes sociales cuando el desempleo está en baja. Por eso, aseguran que “comparten el diagnóstico” sobre la difícil situación económica que se vive, producto de la inflación, pero no con los pasos a seguir.

En vez de aumentar los planes, Aguilera sugirió que la salida es con aportes del Ministerio de Desarrollo Socia para garantizar que haya máquinas, insumos y herramientas para la generación de empleo genuino. “No desconocemos que la realidad es compleja. Pero entendemos que si bien compartimos el diagnóstico, la salida es con más producción, más trabajo”, señaló con La García.

“Que la inversión sea en máquinas y no en subsidios y planes sociales. Estamos trabajando en eso, y tenemos un debate y una discusión permanente. No hay un solo camino para resolver la inflación, son muchas herramientas. Nosotros tenemos que entregar máquinas, herramientas y la tarea de pasar planes sociales a trabajo”, añadió sobre este punto.

Aguilera se manifestó tajante al asegurar que “más planes” no resuelven el problema que vive el país. Y aseguró: “Esperamos que se pueda levantar el acampe. Entendemos que muchas organizaciones saben que no es bueno para la gente que transita y los que están en el acampe. Esperamos que esa amenaza, que esa intención de acampe no se cumpla”.

Marcha, piquete y posible acampe en la 9 de Julio

En paralelo, desde la Unidad Piquetera anunciaron para este martes una “movilización con permanencia frente a Desarrollo Social y en todo el país”. La convocatoria es a las 13 en el Obelisco y en Independencia y 9 de Julio para marchar hacia el Desarrollo Social.

“El plan empalme o el plan puente, que ya llevaron adelante distintos gobiernos, nunca tiene resultados, siguen sin crearse fuentes de trabajo. La inflación devora los ingresos populares empujando a millones a la miseria. Salimos a reclamar respuestas frente a las consecuencias del ajuste y la entrega pactados con el FMI”, indicaron en un comunicado.