La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó la Ley Nº 6302, que declara la necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial, proyecto que habilita la posibilidad de que el gobernador Gerardo Morales acceda a un nuevo mandato. La sesión express se llevó a cabo en medio de un gran operativo de seguridad y con manifestaciones en contra.



Una hora y media le bastó al oficialismo jujeño para lograr el voto 32, que necesitaba en la sesión especial para aprobar el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo provincial. El oficialismo contaba con 31 votos, de los 48 legisladores que integran la Cámara, en la sesión logró sumar la voluntad del diputado justicialista Fernando Posadas, con el que se alcanzó la mayoría agravada. Posadas fue repudiado por sus pares del bloque Juntos por Jujuy, que se opuso a la reforma.

La votación fue a mano alzada, luego de que se rechazara una moción para que fuera nominal.

Entre los 32 votos positivos estuvo el del diputado Juan Carlos Abud Robles, que en su calidad de vicepresidente primero presidió la sesión, debido a que el vicegobernador Carlos Haquim está a cargo del Ejecutivo por la ausencia del gobernador, de gira por Estados Unidos con los otros gobernadores del Norte Grande.

El resto de los votos afirmativos se distribuyeron entre 26 radicales, más un voto de unibloque y cuatro votos del bloque Primero Jujuy, que responde al vicegobernador.

Ni bien empezó la sesión los diputados del bloque Frente de Todos PJ Patricia Armella, Juan Jenefes, Rubén Rivarola, Luis Cabana, Fátima Tisera, Emanuel Palmieri, Juan Ortega y Valeria Gómez se manifestaron expresando su rechazo a la propuesta de reforma. Otros cuatro, Jorge Rodríguez, Daniela Vélez, Pedro Belizán y Ernesto Rivarola, guardaron silencio.

En tanto que del bloque Juntos por Jujuy, que responde al Frente de Todos, votaron por la negativa Juan Cardozo, Alejandro Snopek, Mariela Ferreyra y Débora Juárez.

Mientras la sesión especial avanzaba en el recinto, en las inmediaciones de la Legislatura provincial se habían instalado vallas y se desplegó un gran operativo policial ante una gran movilización de organizaciones sociales y políticas que rechazan la reforma por entender que está alejada de la realidad de los y las jujeños y porque la propuesta se lanzó en las puertas de un año electoral, y podría habilitar otro mandato del gobernador.

Más criminalización de la protesta social

A pesar de que varios oradores de la oposición reiteraron su rechazo a la reforma, el dictamen que ingreó en la medianoche del lunes fue aprobado.

El proyecto prevé modificaciones en 17 artículos de la Constitucion provincial de 1986, y habilita una serie de cuestiones no previstas en la actual carta magna provincial y que apuntan a la crminalización de la protesta social: la prohibición del indulto a personas que incurrieran en graves delitos doloso contra la administración pública; habla de consagrar el "derecho a la paz", para lo que prohíbe los cortes de ruta, y de reforzar libertades individuales, entre otros que fueron cuestionados por diferentes sectores en unas audiencias que se dieron en la comisión de Asuntos Institucionales. Estas audiencias no fueron públicas, ni vinculantes y las personas participantes tuvieron cinco minutos para exponer.

Fue el presidente del PJ y diputado provincial Rubén Rivarola quien allanó el camino para el voto positivo de Posadas. “Vamos a decir que en ningún lado dice que está la reelección del gobernador de la provincia. Se va a trabajar sobre los constituyentes, el pueblo va a votar”. “Los constituyentes son los que van a manejar la reforma, no somos nosotros, nosotros damos paso para que empiecen a trabajar. Así que no seamos tan miedosos. No hay que tenerle miedo a nada, para eso somos políticos. Sigamos hacia adelante, el Partido Justicialista no va a acompañar para que dejen de hablar tonteras”, expresó en el recinto.

La reforma parcial de la Constitución tiene luz verde, ahora a su regreso de EEUU, Morales promulgará la norma y se elaborará el cronograma para la elección de constituyentes. Se calcula que la elección sería en diciembre.

El costo político del “traidor”

Una vez finalizada la sesión el diputado del PJ Emanuel Palmieri sostuvo que la votación "fue muy confusa". "El bloque (Juntos por Jujuy) dijo que no acompañaba y Posadas dió el voto al oficialismo. Quedó demostrado el acuerdo de los acuerdos espurios que hay entre el Partido Justicialista y el radicalismo en Jujuy”, resaltó.

También el diputado Alejandro Snopek fue crítico: “Una reforma de espalda al pueblo trabajador de Jujuy, manifestamos el no y vamos a manifestar el no en las urnas a este avasallamiento”.

El justicialista Pedro Belizán lamentó el voto de Posadas. “El hecho ya está consumado y nos queda salir a una elección y si el pueblo está en contra de la reforma, será la primera derrota de Morales”, dijo. El Consejo del PJ expresó que no acompañaría el proyecto, en este sentido Belizán dijo que el hecho de que Posadas haya ido en contra de esta decisión “se resolverá en el seno del PJ y vamos a empezar a trabajar para la derrota en la Constituyente”.

Por otro lado, el presidente de la UCR, Alberto Bernis, aseguró que “El proyecto de reforma enfatiza valores que permitirán que los jujeños sigamos conviviendo en una provincia con paz y trabajo”.

Las calles y el reclamo

En la calle militantes sociales y políticos se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma constitucional propuesta por Gerardo Morales. “De espaldas a los jujeños el gobernador avanza con sus proyectos personales", sostuvo José Surita, referente del Movimiento Evita, antes de criticar que "nuevamente los diputados de Rivarola le dieron el voto a Morales". Aseguró que "el pueblo quedó fuera de esta Constitución" e insistió que tanto esta propuesta de reforma como el tarifazo en los servicios públicos van "en contra del pueblo de Jujuy, son un atropello de Morales”.

El dirigente peronista Guillermo Sapag, que integra la Multisectorial contra el Tarifazo, dijo que siente “mucha tristeza" por esta iniciativa, y responsabilizó a Jenefes y Rivarola "por la carencia dirigencial que tenemos en el PJ. Fundamentalmente va a sufrir la sociedad ante este intento de Morales de perpetuarse en el poder. Todo esto le hace daño a Jujuy, la gente que está aquí repudiando es producto del desempleo, la pobreza y las asimetrías de Jujuy", subrayó.

El diputado nacional del FITU, Alejandro Vilca, también se movilizó. "Vemos en esta sesión express como el PJ sacrifica a un diputado apoyando la política de Morales. No nos asombra, porque lo hicieron con endeudamientos, con favores a empresarios", afirmó. Asimismo, advirtió que "esta reforma implica cercenar libertades democráticas del pueblo trabajador entre otras cuestiones demagógicas como la reelección del gobernador”.

La diputada nacional Carolina Moisés (FdT) señaló que da la impresión de que el proyecto de reforma "fue una carrera que largó el gobernador Morales y se fue de viaje". También ella alertó: "esta ley que se acaba de aprobar es un atropello cuando hay una larga listas de necesidades de los jujeños ante de modificar la Constitución. Hablan siempre del diálogo, del consenso, pero fue un monólogo", sostuvo refiriéndose a las audiencias en la comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, en las que "muchos se opusieron, pero se escuchó y nada más a cada uno de los que fueron pasando. El problema es que no hayan permitido que se vote nominalmente para que no tengamos que estar viendo en un video quien levantó la mano, muestrenló, que esto sea claro".

E senador nacional Guillermo Snopek (FdT) también expresó su desacuerdo con la reforma constitucional que impulsa Morales: “Día triste para la democracia de nuestra provincia: se aprobó la reforma de la Constitución para permitir que el gobernador pueda presentarse a un nuevo mandato”, tuiteó.