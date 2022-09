Un exempleado de la Farmacia Central de la provincia de Córdoba denunció que en ese lugar se destruían insumos no vencidos, con la intención de “renovar stock” y favorecer eventualmente a los mismos proveedores, informaron fuentes del Ministerio de Salud provincial



“Se está revisando absolutamente todo. Se está haciendo una investigación administrativa y no tengo información de que haya una denuncia previa con estos detalles que hoy parcialmente se conocen”, declaró la ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás, en declaraciones a Canal 12.



La denuncia fue realizada por Juan Alberto Emmanuel Nardi Huenz quien, a través de su abogado Carlos Nayi, presentó el caso ahora investigado por la fiscalía de Distrito 2 turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti.



Barbás lleva un mes en el cargo tras del desplazamiento de Diego Cardozo, imputado por incumplir deberes de funcionario público en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. Antes, se desempeñaba como secretaria de Prevención y Promoción de la Salud.



Consultada sobre si tenía conocimiento por la posible destrucción de insumos, aseguró: "No estaba a mi cargo eso, todos saben cuál era mi incumbencia como secretaria de Prevención y Promoción de la Salud".