El diputado nacional por Santa Fe del Frente de Todos, Roberto Mirabella emitió ayer una declaración pública "a raíz de que se menciona mi nombre en una nota periodística con graves acusaciones" y es por eso dijo que quería "dirigirme a los santafesinos y santafesinas". Apunta en primer lugar que "es importante dejar absolutamente en claro que yo no pedí al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín ni a ningún otro integrante del gobierno una 'investigación' sobre el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro ni su ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, ni sobre otro funcionario, dirigente político, o ciudadano de la provincia". Y aclara que las investigaciones "las pide la Justicia. Asimismo, quiero enfatizar que no hay ni habrá documentos, mensajes ni evidencia que me vincule con este tema porque este suceso sencillamente nunca ocurrió".

Mirabella sostiene que "desde mi rol de diputado nacional y desde cada uno de los lugares que me tocó asumir a lo largo de los años siempre trabajé y seguiré trabajando para defender a los santafesinos y santafesinas, que merecen dirigentes políticos que los defiendan, no que estén preocupados por ellos mismos y releguen los problemas de la gente a un segundo plano".

Y asegura que le "resultan curiosas las declaraciones en las que Pullaro dice ser víctima de 'operación', cuando hay sobradas pruebas de los vínculos del ex comisario Alejandro Druetta con el narcotráfico. Son hechos, probados ante la Justicia. Druetta, nombrado por Maximiliano Pullaro, fue jefe de Drogas Peligrosas de la región sur de Santa Fe y jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI). Fue mano derecha de Maximiliano Pullaro. Y también fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por la Justicia Federal de la provincia".

El diputado nacional del peronismo recordó además que "en múltiples instancias, se demostró que Druetta lideraba una organización criminal que protegió y garantizó la expansión del narcotráfico en Rosario y en toda Santa Fe". Y agregó que "nadie es víctima de una 'operación'. Las víctimas son las y los santafesinos porque durante tantos años se le abrió la puerta al narcotráfico. Víctimas de jefes de policías narcos. En síntesis, víctimas de la pésima gestión que tuvo Pullaro como ministro de seguridad de la provincia". Y concluye que "nuestra tarea es defender a Santa Fe. Y lo vamos a seguir haciendo, sencillamente porque somos lo que hacemos".