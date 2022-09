El diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri señaló en duros términos las cuentas pendientes de la Justicia como la escalada de violencia narco en Rosario y el ecocidio que continúa en el delta del Paraná, y endilgó ese déficit a un sistema ineficaz gobernado por la Corte Suprema de la Nación. De paso, reveló que se ofreció ante Omar Perotti como ministro de Seguridad, y cuestionó la artillería verbal de quien ocupara esa silla, el locuaz Marcelo Sain. Lo calificó de "personaje" y que "debería haber hecho más y menos decir cualquier cosa", dijo.

El legislador peronista fue consultado en Radio Dos, en el marco del duelo que la muerte de la bailarina Virginia Ferreyra sumió a la agenda pública. Cleri lo definió como "una consecuencia de la retirada del Estado y el avance proporcional del crimen organizado". Por ello, apuntó la necesidad de "tener una política de seguridad transversal, que articule a los tres niveles del Estado cuando se toma una decisión". "Además –agregó–, es imprescindible que haya investigación del lavado de activos y prevención".

Cleri valoró acciones notorias de prevención e investigación como los más de 40 allanamientos librados el lunes en la zona sur de Rosario sobre una banda dedicada a prácticas extorsivas y mafiosas. Pero señaló que falta consecuencia, estrategia.

"En Rosario conocemos dónde hay mayores niveles de inseguridad. La Justicia debe actuar todos los días. Con el gobernador hablé mucho sobre esto. Ante la salida del ministro (Marcelo) Sain, le dije que tenía una estrategia, lo conversé cuando fue designado Jorge Lagna. Tenemos experiencias positivas que deberían haberse continuado, como el abordaje de Sergio Berni cuando fue ministro nacional, con mayor presencia de fuerzas federales y coordinación territorial", comparó.

"Me ofrecí como ministro (de Seguridad), porque vivo en Rosario y quiero que vuelva a ser una ciudad tranquila –afirmó el diputado–, que se pueda vivir. Hago todo lo posible para que se vuelquen más recursos. Y si tengo que ir a un ministerio tan necesario como este de una política integral, estoy dispuesto", lanzó.

En este marco, Cleri relacionó la crisis de violencia como derivación del crimen organizado con déficits de orden judicial. Y allí plantó su parecer acerca de la media sanción que el Senado le dio al proyecto para ampliar la Corte Suprema, de los 4 ministros actuales a 15, como forma de federalizar el máximo tribunal y desactivar el lawfare. "De 5 ministros, hay 4, y dos son santafesinos. Acá la Justicia federal tiene mucho para aportar, pero el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) vino a Rosario, se sacó fotos con todos los jueces, pero no dotó de más recursos acá para que las investigaciones avancen. Tampoco en materia de cuidar el medio ambiente no hizo nada para apoyar al juez de Victoria y perseguir a los culpables del ecocidio. La Corte no actuó como los rosarinos y santafesinos estábamos esperando".

"Hay que repensar el Poder Judicial, por lo tanto, vamos a votar la ampliación de la Corte", anticipó. "Hacen falta salas que actúen por temas específicos, y así brindar cercanía de la Justicia a la gente para luchar mejor contra el crimen organizado, por la defensa del medio ambiente", avanzó Cleri. Y cargó tintas contra el bloque de Juntos por el Cambio que ejerce férrea oposición a modificar el actual status quo del tribunal supremo.

En otro orden, repudió los dichos de Sain revelados en escuchas telefónicas que datan de cuando él era ministro y se lo investigaba por supuesto espionaje ilegal. El ex ministro llegó sembrar sospechas sobre un presunto pacto de la Casa Gris con el delito organizado. "Nada que ver, antes de que lo designaran a este personaje que fue parte del Organismo de Investigaciones durante el gobierno de Miguel Lifschitz y el ministro Maximiliano Pullaro, uno ya sabía que era una persona así, tenía que hacer más y no estar diciendo esa clase de cosas. En el Ministerio Seguridad hay que trabajar para bajar la probabilidad del delito y no haciendo declaraciones agraviantes y con estas actitudes ilógicas. (Sain) No cumplió para nada, debería tener la percepción de lo que los rosarinos vivimos y trabajar arduo para aportar una solución".