Desde Santa Fe

Hoy terminan los seis días de paro docente en setiembre –que han tenido un altísimo acatamiento del 95%- y el lunes, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri convocará a la conducción de Amsafé para reanudar las negociaciones. En otro momento, la reapertura del diálogo hubiera sido mañana, pero en Santa Fe este viernes es feriado local por el santo patrono, así que la vuelta a la paritaria será el lunes 3 de octubre. El eje de un eventual acuerdo podría ser suspender los descuentos de los días no trabajados, a cambio de un esquema que permita recuperar los 17 días sin clases en la provincia, diez en agosto y siete en setiembre.

Ayer, Omar Perotti dijo que en estas dos semanas de paros, Pusineri y su colega de Educación Adriana Cantero nunca interrumpieron el diálogo con los líderes de Amsafé. “Siempre hemos seguido dialogando con todos y cada uno de los actores”, planteó.

Pusineri coincidió que los contactos informales permitieron avanzar en la idea de suspender los descuentos si se recuperan los 17 días sin clases. “Hoy no se trabaja en lo salarial. Mover eso implicaría modificar la recomposición que, incluso, ya fue aprobada” por el 90% de los trabajadores del sector público y sólo rechazada por el 10%, que son los 15.000 docentes que ganaron la asamblea del gremio. “Lo que discutimos son aspectos no salariales, es decir pedagógicos y tienen que ver con cómo recuperamos los días de clases a fin de poder evitar también el descuento de los días no trabajados”, le contó al vespertino de Santa Fe.