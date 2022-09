Padres y madres de estudiantes que concurren al Instituto Federico Froebel, ubicado en la ciudad capital de Catamarca, se quejaron porque el establecimiento educativo dejó de estar adscripto oficialmente a la enseñanza oficial y que pese a que esta situación ya había sido comunicada a los directivos por el Ministerio de Educación, se les siguió cobrando la cuota y se enteraron por Facebook que sus hijos se quedaban sin escuela.



Gabriela Nieva Larcher, madre de una alumna que asiste a primer grado del colegio, relató que nunca se les comunicó oficialmente sobre estas circunstancias y que se enteraron mediante la red social que la escuela carecía de validez oficial para la enseñanza de sus hijos. Esta situación también incluye a niños con discapacidades, que desde el jardín maternal asisten al establecimiento y ahora se ven forzados a buscar asiento en otra escuela -con todas las complicaciones que esto conlleva- y bajo presión, ya que carecen de tiempo para hacerlo, sumado a que desde el instituto no les brindan la documentación requerida para que se inscriban el año que viene en otro establecimiento educativo.

La madre indicó que su hija asiste al instituto ubicado en avenida Gobernador Galíndez desde los dos años y “nos llamaban la atención con mi esposo algunas circunstancias. Por lo que desde mayo pedíamos una reunión con la directora o un responsable. Había una escalera empinada y angosta que no estaba apta ya que no tenía baranda y un aula estaba en planta alta, además de otras cosas como, por ejemplo, no entregaban recibo del pago de la cuota. De todas formas, estábamos lejos de imaginar que eran indicios de una situación más compleja que se destapó el jueves pasado”.

La mujer relató que ese día tomaron conocimiento, casi casualmente, a través de la página de Enseñanza Privada de Facebook que el colegio no estaba adscripto a la enseñanza oficial ni habilitado para impartir trayectos educativos de educación primaria. “La angustia iba creciendo y se nos convocó el viernes a una reunión en el colegio a la que fui confiada, esperando una respuesta, pero ese desasosiego se acrecentó”.

La mamá relató que en dicha convocatoria no estaban presentes la directora, la propietaria o la apoderada legal, con las que siempre mantuvieron trato, sino alguien que se presentó como cofundadora del colegio. “Al principio quisieron apelar a nuestro cariño por el colegio, pero al ir comprobando que nos estaban ’sanateando’, nos pusimos firmes, aunque nunca obtuvimos una respuesta. El colegio ahora está acéfalo”.

Nieva Larcher indicó que más tarde, los padres y madres supieron que el colegio ya había sido notificado sobre estas circunstancias y el primer aviso fue enviado desde el Ministerio de Educación en octubre de 2021. Pese a que en esta misiva se instaba a la institución a informar a los padres y tutores sobre el asunto, esto no sucedió.

Los padres y tutores, preocupados por la educación de sus hijos, acudieron a Enseñanza Privada, en donde el director del órgano y técnicos les aseguraron, finalmente, que sus hijos no perderían el año escolar y podrán continuar yendo a clases hasta el fin del año lectivo. “Pero de todas formas, si pasara algo a uno de los chicos, ¿quién se hace cargo? ¿a quién le reclamamos?”.

“Para mañana (por hoy) han convocado una reunión de padres, pero estos días no hubo nadie que dé respuestas. A todo esto, hemos salido a buscar asiento en otras escuelas, pero se nos solicita un informe pedagógico del alumno de la escuela previa, lo que en el colegio no nos están brindando” porque no habría quien esté a cargo de las cuestiones administrativas del establecimiento.

“Lo que más queremos destacar y respetamos es el compromiso de las maestras, que están en una mala situación porque pierden su fuente laboral, pero se pusieron al hombro la continuidad de las clases y nos aseguraron que seguirán hasta fin de año, aunque se encuentran en una situación laboral muy complicada”, indicó, expresando que, aunque los padres pagaron puntualmente las cuotas mensuales de $5500, a los docentes del Colegio sólo les pagarían un básico y en negro, según supieron.

La mamá indicó que la explicación que se les dio del organismo gubernamental a cargo de los colegios privados, fue que “se cierra el nivel primario porque no cumplieron con los requisitos de la Ley de Educación Privada”, a lo que agregó que este nivel comenzó a funcionar en 2021 y actualmente, en el establecimiento se impartían clases hasta segundo grado en dicho nivel.

“La primera notificación fue en 2021, luego hubo otra el 8 de julio de 2022 y la tercera fue el 21 de septiembre de este año, pero a nosotros nunca se os informó nada. Si el colegio hubiese sido honesto no estaríamos en esta situación. Acá hubo negligencia del colegio y ocultamiento de la información. Si hubiéramos tenido esta información, hubiéramos buscado otras alternativas”, se quejó, a lo que añadió, finalmente, que “esto afecta a muchos niños, algunos de ellos con discapacidad, que también deberán salir a buscar otra institución”.