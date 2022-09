“Me expresé mal, me voy a quedar, principalmente por los chicos. No me voy a bajar del barco”, aseguró ayer Carlos Tevez. El entrenador de Central salió a desmentirse así mismo, tras poner en duda su presencia en el banco esta noche ante Racing. Pero para su continuidad en el club el año que viene dejó clara sus pretensiones: “Estamos peleando el descenso, hay que traer como mínimo un equipo completo”, adelantó. Es decir, el entrenador pretende sumergir al club en el próximo mercado de pases en un rol de comprador compulsivo de jugadores a pesar de los severos problemas económicos que llevan a los directivos a retomar el diálogo por la venta de Facundo Buonanotte.

Tevez salió ayer a rectificarse y puso como principal motivo para permanecer en el club hasta fin de año la necesidad de respaldar a los juveniles. Pero después hizo saber que con ellos el club pondrá en riesgo su permanencia y pide comprar para el año que viene un equipo completo. Un disparate para las finanzas y la sustentabilidad de la institución. “Por ahí me expresé mal. Ante todo tengo palabra y dije que no me iba a bajar del barco. Se los dije a los chicos. Quería hacer entender en la situación en la que está el club”, explicó.

Para justificar sus palabras de renuncia, el pasado fin de semana luego del empate con Platense, expresó: “Los chicos dentro del campo de juego tienen poco respaldo, se hacen cargo de una situación complicada. Me toca decir la verdad porque quiero al club que me abrió las puertas como entrenador. Yo estoy planteando el problema, las agrupaciones tienen que comunicárselo a la gente. Hoy estamos peleando el descenso. Acá tenés que traer como mínimo un equipo completo. Hay 8 jugadores de 18 años que están jugando, yo confío en ellos y no me puedo ir. No me pongo plazos, el problema no soy yo. Cualquier técnico que venga se va a encontrar con esta situación, estamos en un lugar que no es bueno”.

Cuando Tevez hizo saber su deseo de renunciar todo el arco opositor se expresó para hacer público el respaldo a su trabajo en Arroyito. Pero el técnico lo tomó de mal modo: ”Yo no necesito el respaldo de nadie. No vengo a hacer política”, zanjó. “Asumo la responsabilidad hasta el final del torneo porque no me voy a bajar. Central tiene problemas para el año que viene, uno es la fecha de las elecciones (18 de diciembre) pero el más importante es el armado del plantel porque no sé con quién hablar”, reiteró.

Las exigencias de Tevez para el año que viene hacen improbable su continuidad. El club tiene muchos problemas económicos y por eso se retomó el diálogo por la venta de Buonanotte a Inglaterra.