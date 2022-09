La de ayer fue sin dudas una jornada intensa por la discusión de una Ley de Humedales: Durante la mañana se suspendió sin fecha el tratamiento de la norma en el plenario de comisiones del Congreso de la Nación, mientras los productores agropecuarios isleros cortaban el puente Rosario-Victoria y la Multisectorial por los humedales anunciaba una movilización al Monumento a la Bandera para reclamar por la sanción definitiva de una ley. "Dicen que los pobladores históricos serían desalojados de los ambientes de humedal. Esto es falso, porque no hay un solo artículo que implique este accionar", aseguró Julieta Bernabé de la Multisectorial por los Humedales, quien desarmó uno a uno los argumentos falaces del sector chacarero opuesto a la nueva norma. "Entendemos y hemos solicitado el mayor consenso posible, pero exigimos que terminen con las dilaciones especulativas", pidió en sus redes sociales el intendente Pablo Javkin encabezando el reclamo de intendentes y presidentes comunales de la Costa del Paraná.

Un nutrido grupo ambientalista que se dio cita a partir de las 17 en el emblemático monumento rosarino, a los se sumaron concejales como Norma López, Julia Irigoitía y Susana Rueda, así como diputados como Carlos del Frade, y referentes ambientales como Sergio Rinaldi del Taller de Comunicación Ambiental, varios de los cuales desfilaron por el micrófono habilitado.

Julieta Bernabé, de la Multisectorial por los Humedales se encargó de desmentir los argumentos de los chacareros. "Dicen que los pobladores históricos serían desalojados de los ambientes de humedal. Esto es falso, porque no hay un solo artículo que implique este accionar. De hecho conservar el humedal es conservar a la gente que los ha sabido habitar por generaciones, personas que sostienen modos de producción que respetan los ecosistemas donde están inmersos. Hoy por hoy, de hecho, es el descontrol y el ingreso de actividades productivas no sostenibles lo que sí está corriendo a estos pobladores. Tenemos registros por ejemplo de apicultores que debido no solo a las quemas sino al cambio en las características ecológicas del lugar están abandonando los territorios".

"También afirman -dijo Bernabé- que 'producir quedaría prohibido'. Es totalmente falso, porque las actividades productivas pueden tener lugar en la medida en que no resulten dañinas para los ecosistemas. Un número grande de actividades responden a esta característica. El tema aquí es que hay gente que se siente muy cómoda reinando en el caos y no tiene interés en producir de modo sostenible" sostuvo la militante ambiental.

De igual modo calificó como falaz la afirmación de que "la ley atenta contra la propiedad privada. La ley no va contra la propiedad privada pero sí avanza hacia la preservación de los bienes comunes, así como no es cierto lo que afirman sus detractores de que "la ley aumentaría los niveles de pobreza e indigencia". Según Julieta "conservar territorios que proveen servicios ambientales para millones de seres humanos, garantizando así derechos humanos básicos como ser el acceso al agua, al aire limpio y al alimento, no produce pobreza sino que por el contrario hace posible una vida digna. La pobreza es producida, entre otras cosas, por modelos de producción altamente contaminantes que implican desarraigo, enfermedad y pésimas condiciones laborales para muchos trabajadores. Las economías regionales no prosperan en un mar de soja y tóxicos. Eso lo sabemos porque lo vivimos. Están los testimonios de personas que ven morir sus huertas y sus animales por fumigaciones continuas. Y en los humedales la vida tradicional isleña está siendo invadida literalmente por lo foráneo. La ley equilibra, le guste a quién le guste".

Pero sin dudas una de las más firmes desmentidas de Bernabé fue que "no tiene sentido sancionar leyes si las leyes que hay no se cumplen". "Esto no es cierto. Es verdad, hay leyes y ordenanzas vigentes, pero eso no anula la necesidad de una ley de humedales nacional. Y en cuanto a que en Argentina la ley no se cumple, la solución no es cerrar el Congreso sino activar en pos de hacerlas cumplir. Y ligado a esto, cabe destacar que muchas de las voces que pregonan el cumplir leyes y ordenanzas vigentes son de personas que justamente no las respetan. Y están cómodas así pues la ilegalidad consentida es el status quo desde hace décadas y bien lo saben. ¿O la usurpación de tierras fiscales es legal? ¿La construcción de terraplenes? ¿El corte de cursos de aguas navegables? ¿El desmonte en áreas protegidas? ¿La quema ilegal?" se preguntó Bernabé arrancando el aplauso cerrado de los manifestantes.

Ayer mismo intendentes y presidentes comunales de la Costa del Paraná manifestaron su “sorpresa” al hacerse pública la decisión de no sesionar el plenario de Comisiones para emitir dictamen de acuerdo en relación a un proyecto de Ley de Humedales. El encargado de expresarlo fue el rosarino Pablo Javkin, quien a través de sus redes sociales sostuvo que “es necesario dar un nuevo y comprometido marco legal a los humedales en la Argentina” ya que, según dijo, “sólo tendremos si se hacen las cosas ambientalmente bien y se toman las decisiones correctas”. "Entendemos y hemos solicitado el mayor consenso posible, pero exigimos que terminen con las dilaciones especulativas". Estaba hablando en nombre de varios otros de sus parescomo el intendente Rubén Maglia deGranadero Baigorria, José López de Pavón, Pablo Corsalini de Pérez, Martín Gherardi de Pueblo Esther, Carlos De Grandis de Puerto Gral. San Martín, Leonardo Raimundo de San Lorenzo, Javier Corti de Theobald, Jorge Berti de Villa Constitución y Alberto Ricci de Villa Gobernador Gálvez.