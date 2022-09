Los gobiernos de Catamarca y Salta hicieron una tregua en la histórica disputa del territorio limítrofe del Salar del Hombre Muerto, donde se encuentran diferentes yacimientos mineros. El Senado de la provincia convirtió en Ley 5.778, el proyecto había enviado el Poder Ejecutivo del Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero suscripto con Salta.



El acuerdo fue firmado entre ambas provincias en mayo de 2021, en el contexto de la Mesa Regional del Litio, y restaba que las respectivas legislaturas lo aprobaran. Catamarca confirmó ayer su compromiso.

El documento establece “metodologías de trabajo conjuntas en la sección determinada dentro de la zona de conflicto en la que se encuentra el proyecto Minero denominado Sal de Oro de la empresa POSCO, y respecto de las concesiones o derechos que dicha empresa posee a la fecha”, así como “en las zonas donde el proyecto Minero denominado Sal de Oro pueda ampliarse”.

En tanto los gobiernos esclarecen en la primera cláusula que “la suscripción del acuerdo marco en modo alguno significa el reconocimiento y/o renuncia alguna de los derechos territoriales, ni de los recursos naturales existentes y/o cualquier otro derecho.

El senador Héctor Fernández señaló que el Acuerdo busca “brindar un esquema de promoción que permita a las Provincias dividir en partes iguales los tributos, regalías y cualquier otro gravamen de los minerales extraídos en el área de diferendo”.

Además prevé que las partes “se verán beneficiadas en la misma proporción por cualquier beneficio tributario nacional o provincial que a futuro recaigan sobre el proyecto por sus actividades” en el territorio en disputa.

Fernández destacó como antecedente el Convenio de Comisión de Límites suscripto entre las provincias de Catamarca y Salta el 27 de diciembre de 2019, “en virtud del cual ambas jurisdicciones acordaron la creación de una Comisión Interprovincial con la finalidad de elaborar y proponer proyectos, programas y/o regímenes de promoción de la actividad minera que serán elevados por los Poderes Ejecutivos de ambas Provincias dentro de los 90 días de su constitución, para su posterior presentación y aprobación por parte de las legislaturas provinciales”.

El acuerdo presupone la creación de una autoridad interprovincial que estará integrada por representantes de las dos jurisdicciones para garantizar una plena participación. Las provincias tendrán que elaborar en forma conjunta un reglamento para la autoridad interprovincial de manera que queden elegidas tres personas para representar a cada jurisdicción.

Con este reglamento, la contratación de mano de obra, servicios, proveedores o contratistas, se determinarán según un protocolo que será establecido por la misma Autoridad Interprovincial.

Debate por los recursos

El tanto desde la oposición, Ariel Cordero, manifestó su desacuerdo: “Yo no convalido este proyecto porque los recursos naturales son 50% de Salta y 50% de Catamarca y no, sino que deben ser del 100% para Catamarca. Además la planta donde se extrae el litio del proyecto está en Catamarca, pero haciendo 200m está la planta separación, que está en la provincia de Salta, y vamos a tributar en Salta, entonces después Salta tiene que mandarnos el 50% de lo que se va a tributar. Sigo considerando que los recursos naturales son el 100% de Catamarca y me gustaría que en esa política minera, el 100% de los recursos de Catamarca queden en Catamarca”.

En tanto Jorge Solá Jais retrucó: “Creo que si la política hubiera resuelto los problemas de límites entre Catamarca y Salta, esto estaría resuelto pero este proyecto es el que posibilita que un proyecto de litio, que está en una zona de conflicto entre dos provincias, se pueda llevar a cabo, no estamos discutiendo la cuestión del territorio porque eso está en otro ámbito, que es el Congreso de la Nación. Lo que sí posibilita este proyecto de ley es un acuerdo entre dos provincias para posibilitar la explotación de un yacimiento que sí está en una zona de conflicto y no genera ningún tipo de desconfianza sino que llegaron a un acuerdo dos gobiernos provinciales para que podamos explotarlo y tener beneficios 50 y 50, porque es lo lógico, pero no genera ningún tipo de incertidumbre, la incertidumbre la ha generado la política mal implementadas en cuestiones mineras en los años anteriores al 2011. Este proyecto, va hacer un proyecto muy grande, porque todavía no está funcionando, para toda la zona de influencia”, dijo.

El proyecto Sal de Oro, de la empresa minera coreana POSCO, tiene un área de 20 mil hectáreas en el Salar del Hombre Muerto. La planta comercial contará con una capacidad para producir 25 mil toneladas por año de LCE (Lithium Carbonate Equivalent) y una reserva de 1.580.000 LCE, con una vida útil de 30 años.

Conflicto

El conflicto por la demarcación interprovincial surgió en 1943, luego de la disolución de la Gobernación de los Andes, cuando el territorio quedó dividido entre Catamarca, Salta y Jujuy. En ese momento, el Gobierno Nacional estableció una línea provisoria. En 1969 el gobierno militar de Onganía emitió un decreto de ley sancionando el límite definitivo, pero quedó sin efecto al no ser sancionado por el Congreso Nacional.

En la disputa territorial, Catamarca tiene dos fallos en contra, en 1985 y 1987. El primero relacionado con la mina de boratos, en el Salar de Diablillos y el segundo por el Salar del Hombre Muerto. En 2007, ambas provincias autorizaron a diferentes mineras la explotación de un mismo yacimiento que consideran dentro de sus fronteras. Catamarca presentó una cautelar a la Corte de Justicia de la Nación, pero la Corte finalmente se declaró incompetente y la resolución del conflicto pasó al Congreso Nacional.

En este contexto, la cláusula novena del acuerdo, expresa: “Una vez resuelto el diferendo limítrofe por Ley del Congreso Nacional, el presente acuerdo quedará sin efecto. La Provincia que en definitiva sea titular de los derechos territoriales, continuará como única autoridad competente, debiendo la otra abstenerse de continuar con cualquier tipo de pretensión de hecho o legal”.