El Ministerio Público Fiscal de Salta anunció que imputará al director de Políticas Penales de la Provincia, Ángel Sarmiento, en el marco de una investigación por el ingreso irregular de Darío Monges a la Unidad Carcelaria N° 3, meses antes de que fuera asesinado, para visitar al acusado de sicariato Oscar Díaz.

La Unidad Fiscal, integrada por la fiscala Mariana Torres de Orán y el fiscal de la ciudad de Salta Ramiro Ramos Ossorio, abrió el decreto de imputación al titular de la dirección General de Políticas Penales de Salta, como posible autor de los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública.



El Ministerio Público informó que los hechos investigados se remiten al 1 de junio de 2022, cuando Monges se hizo presente en la unidad penitenciara de la ciudad de Orán, identificándose como asesor del Ministerio de Seguridad e invocando al entonces Secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, "solicitando entrevistarse con el interno procesado Oscar Alberto Alejandro Díaz. El organismo señaló que esa visita se concretó con la autorización del director General de Políticas Penales, "pudiendo exceder con tal decisión, el ámbito de su competencia funcional".

El 8 de junio el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, había solicitado al procurador general Pedro García Castiella que investigara el ingreso irregular de Monges al penal, fuera del horario habitual de visita, para reunirse con Díaz. Monges fue asesinado el 3 de septiembre con 5 disparos en la cabeza, hecho tras el cual cobró relevancia aquella visita.

La Unidad Fiscal anunció que también imputará a Sarmiento por una posible violación a la disposición de la reserva total de actuaciones dispuesta por el fiscal Rodrigo Gonzalez Miralpeix, que investiga el homicidio de Monges. La violación al secreto de sumario se habría producido con expresiones volcadas en una entrevista periodística, con lo que para el Ministerio Público Fiscal comprometió la marcha de la investigación.

"Cruz me pidió que gestione el ingreso de esta persona que iba a ingresar solamente para hacerle firmar un poder al interno Oscar Díaz", dijo Sarmiento al medio CCN. Detalló que Cruz lo llamó por Whatsapp para pedirle que habilitara el ingreso de Monges a la cárcel oranense, y reconoció que entonces le comunicó a la directora del penal que estaba autorizado el ingreso y solicitó que quedaran registros en los libros del penal.

Asimismo, Sarmiento declaró que días antes Cruz le pidió habilitar a la madre del sicario para que ingresara a verlo fuera del horario de visitas. "El secretario me envía un mensaje de texto el día 31, primero solicitando que gestione la autorización para el ingreso de la madre del interno Díaz, y ante esta solicitud se autoriza a la madre que ingrese", siguió detallando.

El ex secretario de Seguridad, y al actual funcionario municipal de la ciudad de Salta, salió a responder a esas declaraciones. Reconoció que conocía a Monges, aunque aclaró: "no era mi amigo, no era mi socio. Fue un personaje de la política, de gestiones, era muy inquieto en gestionar para el municipio". Y aseguró que desconoce "lo que hacía Darío Monges en su vida privada o con quién se vinculaba. De ahí que trabaje para la Secretaría (de Seguridad), que iba de parte mía como él lo invocaba, está en el ámbito de investigación de la justicia”, afirmó.

Tras el anoticiamiento del ingreso irregular al penal, el pasado 10 de junio de 2022 se había dado intervención a la fiscala penal 2 de Orán, Mariana Torres, "quien inició las investigaciones correspondientes disponiendo diversas medidas, hasta la conformación posterior de la Unidad Fiscal que se agrega a la investigación integral".

Sarmiento fue consultado por Salta/12 pero no dio declaraciones por la imputación en su contra. Allegados al funcionario aseguraron que se enteró por los medios de la acusación fiscal.

"Sicario" sobreseído en la justicia federal

El 20 de septiembre el juez federal Nº 1, Julio Bavio, dictó la falta de mérito a favor de Oscar Díaz en una acusación por la posible comisión de delitos contemplados en el artículo 309 del Código Penal de la Nación que refiere a operaciones económicas ilícitas.

El juez ordenó la inmediata libertad de Díaz en relación a esta causa, pero en la misma resolución aclaró que sigue a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán en el marco de causas del fuero provincial. El joven está detenido por el homicidio de Marcelino Valdez Cari, cometido en junio de 2020, pero además se lo vincula con otros crímenes relacionados al narcotráfico, y en el momento de su detención, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, lo describió como el sicario más peligroso de Salta, que cobraba entre 80 mil y 100 mil dólares para matar por encargo.