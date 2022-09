Este domingo 2 de octubre, en el marco del cierre del ciclo “¡Desafiá a las promesas del ajedrez argentino!” en Tecnópolis, habrá nuevamente simultáneas a cargo de una de las grandes figuras del ajedrez juvenil del país.

Desde las 16hs, la Maestra FIDE femenina Candela Francisco –Campeona Argentina sub 12, sub 14 y sub 16, Campeona Panamericana sub 12 y sub 16, Campeona Sudamericana sub 14 de ritmo clásico y blitz, y quien recientemente representó al país en el mundial sub 16, culminando dentro de las 10 mejores del mundo en su categoría– estará al frente de las simultáneas en el Espacio Ajedrecear de Tecnópolis, que de esta form, cerrará esta primera edición del ciclo que convocó a distintas promesas del ajedrez sub 16 de nuestro país.

Como lo hará Candela Francisco, desde el 14 de agosto, domingo tras domingo, mostraron su talento en el espacio CM Ilan Schnaider (11 años), WCM Ernestina Adam (12 años), Faustino Oro (8 años), Anna Laura Scarsi (15 años), Dante Wardak (10 años), Vanesa Guzmán (11 años) y Valentín Unhold (16 años).



“El ajedrez tiene, entre otras tantas virtudes, la de integrar a un universo sumamente heterogéneo de personas, sin distinción de género, clase social, lugar de pertenencia ni edad. Lo vemos en las escuelas, en los hogares, y también acá en Tecnópolis. Nos debíamos una iniciativa así, que les dé la oportunidad a todos y todas de conocer y jugar con las grandes promesas del ajedrez argentino, explicó a Página 12, Pablo Mocca, coordinador del Programa Ajedrecear, sobre la iniciativa y el alcance del proyecto.



El proyecto –organizado por el Programa Ajedrecear del Ministerio de Cultura de la Nación– tuvo como objetivo visibilizar y darle impulso al ajedrez infantil y juvenil de nuestro país y permitió tanto a estas jóvenes figuras disfrutar de una interesante e intensa experiencia deportiva (en las simultaneas se enfrentan, al mismo tiempo, a múltiples rivales de todas las edades y todos los niveles) como al centenar de participantes que cada domingo se acercó al espacio, conocer y enfrentar a las grandes promesas de nuestro ajedrez.



Además, en el espacio de este programa en Tecnópolis, ubicado frente a la Plaza de las Banderas, se puede disfrutar –todos los jueves y viernes de 10h a 18h y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19– del clásico ajedrez gigante, mesas de plaza para juego libre, simultáneas y clases, todo a cargo de destacadas figuras del ajedrez.