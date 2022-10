"No sabemos para quién era", dijeron ayer familiares de Diego Armando Mesa, el hombre de 35 años asesinado el jueves por la noche en Avenida Albert Sabín y 8 de Septiembre, barrio Sarmiento. Su crimen elevó a 222 los homicidios cometidos en el departamento Rosario en lo que va del año. Según relataron, era empleado de una fábrica de nylon de la zona y le dispararon cuando entró a una casa vecina. “No se pudo hacer nada”, lamentó su suegro.

Los primeros indicios y testimonios en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Adrián Spelta dan cuenta de que la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por al menos dos personas, aún no identificadas, quienes dispararon a corta distancia, ocasionándole el fallecimiento en el lugar, indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.



Familiares relataron en Canal 3 que “llegó a las ocho del trabajo, saludó a la hija y le dio un beso. Él era siempre así. Entró en una casa vecina y al ratito escuchamos tres tiros. No pensamos que era él porque nunca tuvo una discusión. Todos lo querían, era un tipo muy bueno”, dijo el suegro. Al mismo tiempo, planteó: “El problema está en que no sabemos para quién era. Él era un hombre muy querido en el barrio”.