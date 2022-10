A días de la balacera contra una garita de seguridad ubicada al frente de los Tribunales Federales de Rosario, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, que investiga el ataque, dijo que “no se descarta ninguna hipótesis”, que “no hubo amenazas”, y aclaró que “hasta el momento no hay relación” del hecho con una investigación sobre Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, y otras personas relativa a la sospecha de que planificaban atentados desde el penal de Ezeiza. El intendente Pablo Javkin, en tanto, se refirió a lo ocurrido y cuestionó que no haya habido persecución tras el ataque cometido el miércoles a la madrugada, en el edificio de Oroño al 900.

“No puedo dar detalles específicos, pero estamos recolectando evidencia, trabajando con las cámaras de seguridad del edificio, de la ciudad y privadas; antenas telefónicas y demás”, dijo en LT8 el fiscal a cargo de la investigación que busca dar con el o los responsables del atentado. “Hasta ahora es una sola persona que va y viene caminando, podemos seguirlo algunas cuadras, hasta que lo perdemos de vista sobre calle Oroño. No habría tenido apoyo de nadie, ni nada por el estilo”, agregó el funcionario sobre lo que quedó filmado a las 3.20, en las cámaras de seguridad de la zona. También dijo que “no hubo ningún mensaje previo ni posterior, ni reivindicativo del hecho”.

En ese sentido, dijo que se trabaja con todas las hipótesis, y no descartó que tenga alguna vinculación con el narcotráfico, por lo que están investigando cuáles son los juicios que se están llevando a cabo en los tribunales de calle Oroño, por estos días.

Al ser consultado sobre la versión que indicaba que gente ligada a Mario Segovia habría tramado una serie de atentados, el fiscal señaló que por ahora esa hipótesis no pudo ser confirmada. “Había surgido una hipótesis en una causa que investigo yo sobre personas que estarían preparando atentados a edificios de la justicia federal. Hasta ahora, cotejando las evidencias en estos dos casos, no hay ninguna relación. Por ahora, no tienen nada que ver uno con el otro”, sostuvo.

Por su parte, Javkin cuestionó en otra emisora que no haya habido persecución tras el hecho y remarcó que en un atentado ocurrido a principios de mes, cuando balearon el Distrito Sur, el tirador se desplazaba en bicicleta y tampoco hubo reacción policial. “Se fue caminando por Oroño hasta Santa Fe. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Esa noche por una cuestión familiar dormí en un sanatorio que está a media cuadra de ahí. Y la persona se fue caminando. Ya pasó con uno en bicicleta que disparó contra el Distrito Sur. Esto no puede ser”, sostuvo. Además, remarcó donde fue “perdido de vista” el tirador es “a tres cuadras del OJO, de Moreno y Santa Fe, donde justamente hacen el monitoreo”.