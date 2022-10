Con críticas a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, presentó a Lucas Jaszewski como su candidato a jefe de Gobierno porteño, con vistas a las elecciones del año que viene, en el marco del lanzamiento del Partido Encuentro Republicano Federal en CABA.



"Esta es una oportunidad para reflexionar con los vecinos la construcción de un espacio que también va a discutir y a competir en la Ciudad. No hay ningún destino que este escrito en la piedra: y cuidado con aquellos que nos subestimen, porque vamos a tener un candidato para competir en las primarias de Juntos por el Cambio y sino hay primarias, competiremos en la elección democrática", dijo Pichetto en el acto que encabezó en el emblemático café porteño Esquina Homero Manzi, en el barrio de Boedo, acompañado por el exgobernador de Misiones, Ramón Puerta.



Lucas Jaszewski es odontólogo y cirujano, vive en el barrio de Boedo y es el titular del partido. En su discurso de presentación, el médico lanzó cuestionamientos hacia la actual gestión de Rodríguez Larreta. "En la Ciudad tenemos el PBI más alto del país, impuestos cada vez más caros, aumentos de 100 por ciento en las patentes y en el ABL, robos permanentes, no hay policía que circule de noche y nos cuide. Tenemos una ciudad de cemento, no hay verde", dijo el precandidato.



Pichetto también expresó críticas hacia la política que lleva adelante el alcalde porteño, al señalar que en el distrito se necesitan "menos multas y más policía para que cuide a todos los vecinos".