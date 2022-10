La diputada del Frente de Izquierda- Unidad y referenta del PTS, Myriam Bregman vino a la ciudad a realizar un acto junto a los referentes locales Octavio Crivaro, Celina Tidoni e Irene Gamboa. El auditorio de Luz y Fuerza fue colmado por docentes en lucha, ambientalistas, familias de Magaldi que pelean por tierra y vivienda, estudiantes y trabajadores. Además, acompañaron referentes cómo Norma Ríos, María Helena Herrera y Julieta Herrera, Daniela Vergara, Jimena Sosa, Pacho Juarez, Marta Suárez y Gustavo Teres. Un acto donde se expresó la necesidad de fortalecer al Frente de Izquierda en el marco del avance del ajuste del FMI en común con los gobiernos.

Myrian Bregman planteó: "Llegué a Rosario y me empezaron a picar los ojos y la garganta por el humo. No me quiero imaginar lo que fueron los peores días de incendios. Hay un lobby de empresarios, cómo lo demostró la Sociedad Rural presionando o la minería, que también influye porque la Ley de Humedales podría complicarles el saqueo del litio en Jujuy. Cajonearon la ley de Humedales a favor del lobby minero y sojero, impidiendo la sesión que iba a tratarla en comisiones. Nuestro compromiso sigue siendo con el movimiento socioambiental, por eso hay que ganar las calles como en Chubut y Mendoza para lograr que se apruebe ya y terminar con las quemas".

Con respecto a la situación del país y el acuerdo con el FMI expresó: "El gobierno viene dando un giro profundo hacia la derecha, acompañado por todas las alas del Frente de Todos. En la tercera página del presupuesto 2023 se plantea, literalmente, que todas las medidas que se tomen serán en línea con los acuerdos realizados con el FMI. Y hoy vemos como en lugares como el Gran Rosario la pobreza llega al 32,2%. Por eso reivindicamos la gran lucha que están dando las docentes de Santa Fe y le expresamos nuestro apoyo incondicional. Así como lo hacemos con la lucha de los obreros del neumático, que lograron que los escuchen en la mesa de negociación. Crece el descontento con los que ven que el gobierno continúa con la herencia macrista y el Frente de Izquierda-Unidad busca fortalecerse para que ese descontento se convierta en organización y no en decepción sobre la que crezca la derecha".

Octavio Crivaro, por su lado, dijo: "Estamos muy satisfechos con este acto, donde se expresaron los distintos sectores que están peleando día a día en la provincia. Las docentes vienen a la cabeza de enfrentar el ajuste de Perotti, que no tiene mucho que envidiarle a Larreta. Los y las ambientalistas que vienen de movilizarse masivamente en el puente y denuncian el nuevo cajoneó. Las familias que pelean por tierra y vivienda. Con la fuerza de esas peleas, de la juventud y de las mujeres, fortaleceremos al Frente de Izquierda Unidad cómo alternativa independiente socialista y de los trabajadores para los partidos del ajuste y el FMI".