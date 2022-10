El secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, adelantó este sábado que su sindicato hará "un pedido concreto de un aumento importante", cercano al 100 por ciento, en el marco de la negociación paritaria que comenzará la semana próxima. El anuncio fue realizado a poco de concluir el conflicto de los trabajadores del neumático con las empresas del sector, en el que Moyano intercedió para acercar posiciones, y en una semana en la que Bancarios cerró un incremento del 94 porciento.

"Se está hablando de una inflación de 100 puntos. Vamos a estar pidiendo alrededor de eso, un poco más y un bono importante. También un aumento de adicionales en todas las ramas", indicó Moyano en declaraciones a CNN radio. Y, aunque sostuvo su apoyo a la gestión de Alberto Fernández, afirmó que "sería importante también revisar el impuesto a las Ganancias para que cuando el trabajador hace unas horas extras de más no se las terminé llevando el impuesto".



Las negociaciones comenzarán el próximo martes a las 14 en el Ministerio de Trabajo, pero el dirigente no descarta conflictos derivados de la tensión con las patronales: "Vamos a pedir un bono de fin de año y vamos a ver con qué propuesta vienen los empresarios. Que no vengan con dos pesos con cincuenta, y si no se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar". Además, y como ocurre con otros sectores, el dirigente de Camioneros solicitó un "reconocimiento" por la tarea desempeñada como trabajadores escenciales en la cuarentena: "Durante la pandemia si no hubiera sido por el transporte no hubiera habido alimentos", sostuvo.