En una entrevista que brindó a Catamarca/12, el músico y docente, Martín Bize, contó las dificultades que tienen que atravesar por tocar un género poco usual en Catamarca. Además, indicó que pese a que entre su trabajo como solista y el que realiza junto al trío les ha dado miles de reproducciones en Youtube, no son convocados para presentarse. “Con toda modestia, soy uno de los músicos de Catamarca más escuchados en las plataformas de streamimg, pero contradictoriamente, el año pasado tocamos solo dos veces”, señaló.

El artista relató que retomaron los ensayos del conjunto “y hemos incorporado la melódica, un instrumento que hice traer del exterior. En estos 14 años de trayectoria de la agrupación, pudimos registrar un par de discos que son importantes para nosotros, ya que se trata de las primeras obras del maestro Astor Piazzola hechas por músicos catamarqueños. Hacemos arreglos propios y tratamos de darles nuestra impronta”

“En el tango hablamos de arreglo cuando se trata de la recomposición de una obra, por eso no hay ninguna versión igual de la Cumparsita, por más que haya mil versiones distintas. En el caso de lo que hacemos nosotros, podemos guiarnos de una partitura central pero la vamos adaptando y haciendo una recomposición al mismo tiempo, es lo que tratamos de darle a nuestra propuesta musical. Un sonido fusionado con el rock o con el jazz y ahora con sonidos de instrumentos nativos como la quena o el siku. En la última grabación que subimos a Youtube, fue una versión de la Milonga del Ángel con quena y siku”, contó.

El músico consideró que es difícil el camino de los artistas en Catamarca, aunque en su caso goce de popularidad en cuanto al nivel de reproducciones en Youtube, tanto en sus videos como en sus discos. Sobre la baja cantidad de presentaciones que realizan, dijo que “el tango contemporáneo es un género bastante nuevo y a su vez no tan popular, a pesar de que ya pasaron casi 30 años de la muerte del maestro Piazzola, pero en algunos países recién se está conociendo, aunque no en todo el mundo”.

Con respecto al trabajo que viene desarrollando con Hiperbóreos, contó que “estamos tratando de retomar los espacios, porque eso es lo que sucede, no tenemos muchos lugares para tocar, aunque suponemos que se irán abriendo los espacios culturales y convocatorias. Hasta ahora hemos tenido convocatorias de gente independiente que trabaja para el tango y su difusión, pero de los entes gubernamentales no teneos convocatoria”. En cuanto a su tarea como solista, también se destaca el álbum Nimbus-La serie de las nubes, una de las primeras obras de estilo minimalista de factura catamarqueña, que ya cuenta con más de 11.000 visualizaciones en Youtube.

Martín opinó que en la provincia hay una legión importante de bailarines, músicos e intérpretes, pero “el tango no tiene el lugar que debería tener, quizás porque existe ese pensamiento cerrado de que el tango no es folklore y no es de aquí, pero en realidad es una cuestión de conceptos, porque el tango también es folklore y una expresión urbana que puede adquirir su identidad. Por ejemplo, el estilo de los bailarines catamarqueños no es el mismo que el de los porteños, y en la música también se da eso. No hay mucho apoyo cultural para las expresiones artísticas que tengan que ver con el tango porque hay una especie de desacreditación por no ser algo que hable de nuestra geografía o entorno. Lo que estamos haciendo nosotros, en realidad, es consolidar un tango regionalizado desde la música”.

El músico indicó que el año pasado compuso uno de los primeros tango-canción (de producción catamarqueña) con una letra que se refería a la pandemia. “Lo grabamos con Damián “Pichuco” Sánchez, lo subimos y anduvo muy bien”.

“Queremos fomentar el tango catamarqueño y darle una estética distinta a lo rioplatense con la intención de rescatar nuestro sentir a través de la complejidad y la belleza que tiene el tango y a esto también lo hacen cantantes como Yuri Salguero o Nena Herrera, que le van poniendo una impronta que es nuestra. Hiperbóreos es las pocas agrupaciones de tango que existen, y el año que viene cumplimos 15 años”, destacó.

Por último, explicó que en Catamarca “está todos muy politizado y esto hace que algunas agrupaciones queden excluidas por no tener las mismas adherencias políticas, lo que no debería pasar porque afecta a los artistas que no están enrolados a un espacio político. Los pocos lugares que hay son para los artistas que sí adhieren a esto”, indicó, a la vez que agregó que este tipo de circunstancias son “un desmérito a la expresión artística, porque la condicionan. No hay propuestas, o tenemos que ir a tocar ad honorem”, concluyó.