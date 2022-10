Pedro Alberto Orquera cumplió 61 años este fin de semana, aunque pensaba festejarlo priorizó su trabajo. Es que una revista lo contrató para fotografiar a las estrellas de Hollywood Margot Robbie y Cara Delevingne. Pero jamás se imaginó lo que iba a suceder.

Tras retratar a las dos actrices saliendo de un conocido restaurante ubicado en el barrio porteño de La Boca, el fotógrafo fue salvajemente agredido por dos hombres, que formarían parte de la custodia de las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne. "Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así", dijo Orquera.



Las estrellas de Hollywood habrían viajado de forma incógnita a la Ciudad de Buenos Aires y según el relato de Pedro Alberto Orquera, el fotógrafo que intentó captar sus imágenes cuando salían del lugar, ellas no querían ser retratadas.

TE PUEDE INTERESAR: Córdoba: un drone se le enganchó en la cabeza a una modelo durante un desfile

"Lo que pasó fue que se refugiaron con los patovicas y les dieron la orden de que me reprimieran, que me sacaran el material y me rompieran la cámara", señaló en diálogo con Telenueve.

"Yo sabía que me iban a pegar, estaba en una situación violenta. Tenían la orden de que yo no tenía que sacarla barata", agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Premios Martín Fierro de Radio 2022: estos son todos los ganadores

Fue entonces que Orquera decidió huir, pero no logró escapar. "Comencé a correr como loco para que no me alcanzaran y llegó un momento en que me pusieron la traba, trastabillé, estaba llegando al taxi y pegué con la puerta, voló la cámara y ahí me rompí el brazo, sufrí múltiples heridas".

Asimismo, lamentó lo ocurrido: "Fue una situación extremadamente violenta. La primera vez en mi vida que me pasa algo así".

TE PUEDE INTERESAR: Suben los combustibles: de cuánto será el aumento

Al ser consultado sobre Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, los británicos acusados de agredirlo, aclaró que no está confirmado si realmente son los guardaespaldas de las actrices.

Actualmente Orquera está internado en el Hospital Argerich con una fractura expuesta en el codo y deberá ser operado.