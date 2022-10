El diputado nacional por Juntos por el Cambio Gerardo Milman se refirió a las declaraciones de Facundo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri que reavivaron la interna en la oposición. "No comparto en lo más mínimo lo que dijo", remarcó en comunicación con IP Noticias y lo tildó de "no tener códigos".

"No me sorprendió porque se de su instrucción de creer que la grieta permite desviar las discusiones de los consensos que la Argentina necesita para salir adelante. No comparto en lo más mínimo lo que dijo. No dudo de que Mauricio Macri es inocente. Creo en la libertad de decir lo que pensamos, pero no es el debate que los ciudadanos pretenden de nosotros", dijo.

Además, apuntó al radical por ser novato en el ámbito político:

"Facundo Manes tiene espíritu radical pero ingresó a a la política hace muy poco, por lo que no tiene los mismos códigos de quienes están en política. Debe tener la responsabilidad de medir sus palabras", concluyó el legislador.

Mira la nota completa en ip.digital