Hubo tantas ganas como errores y Central vio pasar otro partido sin encontrar la victoria. Tevez falló en el equipo que armó y se rectificó con cambios a la media hora de juego. Después de un mal primer tiempo el canaya reaccionó y jugó todo el complemento en campo rival. Generó jugadas para revertir el marcador pero se debió conformar con un empate que no lo saca de un muy mal momento con solo dos triunfos en los últimos trece partidos.

Central lleva su desorientación allí a donde juegue. No importa la cancha ni el rival. El equipo no tiene composición de juego y se fractura entre los problemas defensivos y los caprichos ofensivos, donde si no hay un centro de Blanco o una gambeta de Buonanotte no produce nada en arco rival.

Unión carga con problemas similares al canaya en el torneo. Pero el equipo visitante jugó con más armonía entre sus líneas, incluso a pesar de evidentes problemas para defender. Machuca jugó con comodidad y siempre buscó el arco de Servio. Y cuando se entendió con Zenón el canaya lo sufrió. Machuca quedó frente al arco y no tuvo más que rematar fuerte para superar a Servio y doblegar a Báez, parado en la línea. La jugada del gol nació en un centro que Rodríguez no llegó a conectar para desviar y en la acción siguiente a que el propio Rodríguez estrelló un espectacular derechazo desde fuera del área.

La descompensación generalizada en el juego de Central dejó en evidencia la puesta en escena fallida del entrenador. Y Tevez se rectificó a la media hora de juego con los ingresos de Malcorra, Frías y Mac Allister. Recién allí Central comenzó a buscar jugadas con la pelota al pie mientras todo el estadio bramó de bronca contra los dirigentes por la tristeza que genera ver a Central en cancha de un tiempo largo a esta parte. Unión no brilló pero tuvo en Machuca al jugador más desequilibrante.

Con solo un poco de actitud a Central le alcanzó en el segundo tiempo para despojare de su imagen de equipo vulnerable. El canaya se instaló en campo rival. Así Machuca quedó solo y sus intervenciones perdieron profundidad. El público recuperó el ánimo con un tiro libre al travesaño de Mac Allister y en cada pelota que iba a pelear Veliz. Central se apoyó en las corridas de Blanco y Malcorra para llegar al área tatengue y la pelota estaba siempre cerca de Mele. Esto desesperó a Munúa y rearmó al equipo con línea de cinco. Pero Mac Allister impuso marca a su ingreso y desdibujó a todo Unión con su despliegue en el mediocampo.

Baliño y el VAR le negaron un claro penal que le cometieron a Frías y de contragolpe Roldán lo perdió ante Servio con remate abierto. El partido era de buen ritmo y el empate demoró en llegar. A la media hora Almada empujó con la pierna derecha una pelota que bajó de cabeza Veliz para la igualdad y luego Frías quedó frente a Mele pero definió al cuerpo del arquero. Central empujó como si se tratara de una final. El esfuerzo y las ganas que mostraron los jugadores fue lo mejor que vio el hincha de su equipo pero no fue suficiente para ver a Central ganar.

1 Central

Servio

Vergara

Báez

Almada

F. Rodríguez

Martínez

Ortiz

Infantino

Blanco

Buonanotte

Veliz

DT: Carlos Tevez

1 Unión

Mele

Gerometta

Calderón

Polenta

Corvalán

Machuca

Roldán

Portillo

Zenón

Cañete

Marabel

DT: Gustavo Munúa

Goles: PT: 12m Machuca (U). ST: 29m Almada (C).

Cambios: PT: 36m Malcorra por Infantino, Frías por Vergara y Mac Allister por Rodríguez (C). ST: 17m Agüero por Cañete, Vera por Gerometta y Castrillón por Zenón (U), 21m Cerrudo por Martínez (C), 23m Luna Diale por Machuca (U), 39m Candia por Veliz (C) y 46m Gallegos por Marabel (U).

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Central