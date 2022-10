BIG MAMA LABORATORIO PARA MUTANTES EN EL CCK

Este fin de semana el grupo Big Mama Laboratorio, creado por la cantautora y bailarina Laura Zapata, presenta un show performático con sonidos híbridos que combinan hip hop, cumbia, trap, urbano y folk para no dejar de moverse y bailar con estilos diversos, en una mixtura de música y danza con letras para grandes y a chiques, abarcando temáticas como la diversidad, la justicia social, el amor y el ser en conexión con el universo. El espectáculo cuenta con música original de Big Mama Laboratorio & Productores musicales asociados junto a las bailarinas Noelia Guimil, Melisa Patriarca, Sol Morales y Camila Otaegui. Sábado 8 de octubre a las 16 en la Plaza Seca del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

RUDO EN LA SODERIA

Este domingo estrena la nueva obra escrita y protagonizada por Gabriel Gavila, premiada en el Festival “Ciudad Diversa” y Mención del Instituto de Masculinidades y Cambio social. “Rudo” es un unipersonal biodramático que narra la historia de Gabriel Gavila cronológicamente en cuatro etapas: infancia, adolescencia, juventud y adultez, y a medida que avanza el relato, su protagonista juega con los “juguetes de nena” que nunca tuvo, cantando y bailando las canciones de los programas infantiles que veía en su infancia, con el objetivo de realizar una catarsis que permita explicar por qué se volvió un hombre “rudo”. Entrada a la gorra. Funciones: Domingos a las 18 en el Espacio Artístico La Sodería, Vidal 2549.

TERTULIAS

Nunca más domingo bajón. Cada domingo estalla la tertulia antidomingo en el club arcoíris, para combatir a pura fiesta el bajón del fin del descanso con dos patios, música, estreno de carta de tragos a cargo de Carolina Cantinera, DJ sets, comidas y nuevos juegos. Domingo 9 de octubre desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

El mundo podría acordarse. Nueva fecha con edición pre-feriado del unipasional de poesía de Ale Berón, con performance de Joaquín Cabrera, video de Proyecto Ramario y como invitadx especial: Peter Pank. Espectáculo al sombrero. Domingo 9 de octubre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Mika planta erótica. Planta presenta un ciclo de entrevistas escénicas alrededor de lo erótico, en un encuentro con artistxs que se preguntan sobre la erótica, sobre el deseo y sobre el placer del cuerpo. En esta próxima edición, el turno es de Valentina Brishantina, bailarina de fiestas queer, recitales, performer y mucho más. Sábado 8 de octubre a las 21 en la Planta de Investigación y Creación Transversal Inclán, Inclán 2661.

Karaoke. Conduce Regia, cantamos todes en el espacio de karaoke, baile y canto colectivo de la casita, con entrada bono contribución y capacidad limitada sin reserva previa. Sábado 8 de octubre a las 23:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Miércoles manijas. Nuevo miércoles y nueva edición de la previa de la fiesta Jolie de los miércoles con una movida para darle color a la semana con tapeo free, happy hour 2x1, DJ sets, Karaoke Drag Nite conducido por Aybrit y Cine Clú con sorpresas, películas queer e invitades. Miércoles 12 de octubre desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

ONLINE

Cómo se yergue el ícono Frida. Se encuentra en redes el registro de la conferencia dictada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires por Mari Carmen Ramírez en torno a la figura de Frida Kahlo en diálogo con los cuadros expuestos en el museo, recorriendo los avatares de su legado en torno a movimientos sociales y artísticos como el surrealismo y el arte chicano, los feminismos y el colectivo LGBTIQ entre otros. Se puede ver y escuchar en YouTube: Museo Malba.

RECITALES

Día del Estudiante Solidario. El Emergente se une a otras movidas culturales para celebrar el 16º aniversario del Día del Estudiante Solidario, con un mega show protagonizado por recitales en vivo de artistas como Benito Cerati, Leo García, Miss Bolivia, Lula Bertoldi, Maggie Cullen y muches más, en una noche con música, solidaridad y conciencia vial. Sábado 8 de octubre desde las 21 en teatro Ópera Orbis Seguros, Av. Corrientes 860.

Farsuau. Presenta en vivo su disco "Tenso", lanzado en diciembre del 2021 con un repertorio que aborda estilos diversos y desarrollos alternativos. En esta oportunidad estará junto a Luca Laurito en guitarra y coros, Mar Marzo en teclados y coros, Rafa Rubin en batería y Ken Jisinya en bajo. Viernes 7 de octubre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Pola Mark y Aye Lobato. La cantante, actriz y artista visual se presentan en vivo compartiendo fecha en la casita con la guitarrista, cantante y compositora, para una noche de música, visuales y sorpresas varias. Sábado 8 de octubre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Naty Menstrual Horror Show. Estrena el nuevo show de artes escénicas de la escritora, poeta, performer y activista Naty Menstrual con monólogos, intervenciones y sorpresas mediante un espectáculo renovado, con Carla Crespo en las bandejas como DJ invitada. Viernes 7 de octubre a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661.

Imaginaria. Últimas funciones de la obra escrita por Pablo Iglesias y dirigida por Nicolás Sorrivas con la participación de Maiamar Abrodos, Matías Milanese y Hernán Muñoa. Jueves 13 de octubre a las 21 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Una muerte compartida. Estrenó la obra escrita y dirigida por Paolo Giuliano en la que en un pueblo del interior dos familias plagadas de secretos y mentiras viven al límite de la disolución, transformando el escenario en un territorio de guerra en el cual habitará la violencia y la hipocresía. Funciones: viernes a las 20 en La Tertulia, Gallo 826.

¿Una y mil? Nueva función de la obra dirigida por Jimena del Pozo Peñalva que, con humor e ironía, cuestiona los rótulos impuestos por la heteronorma, trabajando en escena con identidades gordas, travestis, viejas, villeras, trabajadoras sexuales y actrices, para trastocar los sentidos de cómo nos impusieron los modos de ver el mundo. Miércoles 12 de octubre a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CINE

Y la libertá. Con la temática "Y la libertá" arranca el ciclo de cine del Centro Cultural Kirchner que busca difundir cortometrajes contemporáneos con el estreno de dos obras: "Mi mundito con monstruos" de Fernando Gallucci y "Ob Scena" de Paloma Orlandini Castro. Sábado 8 de octubre desde las 17 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

El Apego. Estrena la película de Valentin J. Diment que transcurre en la Argentina de los años 70, cuando una joven recurre desesperadamente a una clínica que hace abortos clandestinos y la doctora se niega, pero aparecen nuevas negociaciones que las conducirán hacia lugares inesperados. Entrada libre y gratuita. Al finalizar la función habrá debate con el director y el elenco. Lunes 10 de octubre a las 19 en Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635.

Nueva animación húngara. Estrena un ciclo que se propone visibilizar al nuevo cine de animación húngaro desde la mirada de cinco directoras poderosas, disruptivas y auténticas: Réka Bucsi, Flora Anna Buda, Katalin Egely, Nadja Andrasev y Luca Toth. En esta oportunidad se proyectan "Same Old, Same Old...", "Entrópia", "Caminata Solar", "Windbreak" y "Euphoria/Alegría". Jueves 13 de octubre a las 19:30 en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985.

TALLERES

Taller de poesía. Nueva edición de octubre del taller de lectura y escritura de poesía con perspectiva transfeminista coordinado por la escritora, poeta y música Jacqui Casais, con el objetivo de encontrar la propia voz mediante lecturas y ejercicios creativos. Horarios y modalidades a convenir con la coordinadora. Información e inscripciones en Instagram: @nigroupiesnimusas

Talleres de composición de canciones. Se encuentra abierta la inscripción a los nuevos talleres dictados por Javiera Luna Fantin, en un espacio para aprender modos de creación, desde el trabajo con las letras (métrica, recursos literarios, estructura), desde la música (escalas, modos, fraseos, armonía, ritmos), desde la filosofía del arte y también desde las creaciones particulares. Modalidades: presencial en Devoto y online. Horarios: online, miércoles de 10 a 12 y de 15 a 17 / jueves de 10 a 12 y de 19 a 21, presencial: miércoles de 19 a 21 y jueves de 15 a 17. Inscripciones por Facebook: Javiera Luna Fantin.

Monstruxs y Animales Sonorxs. Se encuentra abierta la inscripción al capítulo VIII del Laboratorio de Ópera Periférica con fecha de inicio del miércoles 12 de octubre de 19 a 21, mediante 8 encuentros en modalidad online destinados a artistas sonorxs, músicxs, performers, artistas escénicxs, directores, escritorxs, investigadores y creadores de todas las disciplinas. Toda la información e inscripción a [email protected]

CONVOCATORIAS

El reino del revés. El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires invita a al concurso del relatos desobedientes "María Elena Walsh". Primer Premio:$100.000, Segundo Premio:$80.000 Y Tercer Premio:$60.000. El jurado estará compuesto por Susy Shock, Alejandro Modarelli y Marina Yuszczuk. Las obras serán recibidas hasta el 17 de octubreBases y condiciones en link en bio. bit.ly/concursoelreinodelreves

Concurso de Dramaturgia. Hasta el 13 de octubre se pueden presentar obras inéditas a través de la plataforma online app.fnartes.gob.ar para participar de la convocatoria lanzada por el Fondo Nacional de las Artes con un primer premio de $250.000, segundo premio de $200.000 y tercer premio de $150.000, con el objetivo de nutrir estéticas contemporáneas que reflejen la diversidad cultural de la Argentina. Bases y condiciones en Instagram: @fnaargentina