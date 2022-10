Una imagen frecuente de Newell’s en la presente temporada es ver al equipo sin generar situaciones de gol. Eso ocurrió ayer en el Coloso del Parque ante Arsenal. Un atenuante quizá fue la expulsión en el primer tiempo de Djorkaeff Reasco. Pero el rojinegro administró la pelota toda la tarde y no tuvo una sola jugada de riesgo sobre el arco de Medina. Pablo Pérez y Juan Sforza tampoco aportaron juego vertical y así García y Garro terminaron extenuados de tanto pelear en vano ante los defensores visitantes. Fue empate, que sirve de poco, pero no pudo aspirar a más con lo que hizo en cancha el equipo de Adrián Coria ante un débil rival.

Entre la falta de sorpresa en el juego de ataque de Newell’s y la renuncia de Arsenal a pararse en campo rival se armó un partido sin emociones y que jamás despertó la atención de los hinchas. La Lepra ejerció el control total de la pelota y casi nunca quedó parado cerca de Morales. Pero la conexión entre Reasco, García y Garro careció de precisión. Se movían en el área en la búsqueda del espacio vacío pero los pases eran siempre fallidos.

Es por eso que como así Morales no fue exigido tampoco Medina. Un cabezazo de Garro a las manos del arquero de Sarandí fue todo. Lo trascendente en la primera parte fue la salida de Pérez en la visita por un golpe en la cabeza y la incomprensible decisión del árbitro de expulsar a Reasco por una segunda amonestación en una jugada en la cual no tiene contacto con el arquero rival y además se mantuvo la decisión al revisar la jugada por VAR. Otro ejemplo que la tecnología no llegó para despejar ninguna de las sospechas que pesan sobre los árbitros en Liga Profesional.

A Newell’s tener un jugador menos no le cambió nada. Conservó el control del juego a voluntad y cada vez que Arsenal intentó cruzar la mitad de cancha el equipo recuperó rápido la pelota. Pero en el segundo tiempo se repitió en todo: atacó sin sorpresas y muchas veces la falta de ideas desembocaron en centros al área de fácil despeje para los centrales visitantes.

Coria demoró en hacer cambios para buscar inspiración en otros jugadores y así los centros de Campagnaro era lo más peligroso que podía hacer la Lepra en el área de Arsenal. Pero los minutos se iban y a la hora de juego Newell’s no tenía aún una ocasión de gol. La Lepra tuvo la pelota todo el tiempo pero el equipo de cansó de jugar con el balón en los pies. El primero en pedir el cambio fue Pablo Pérez, luego Francisco González y más tarde Juan Garro. Los tres salieron extenuados. Se corrió mucho y se pensó poco.

En la única jugada que el hincha leproso se ilusionó con el gol fue una acción de Goñi ante Garro que el árbitro cobró penal. Pero al revisar la corrida se detectó un leve fuera de juego del delantero leproso. Y sin remates al arco, lo mejor de la Lepra estuvo, otra vez, en el paraguayo Velázquez, siempre veloz para anticiparse al rival. El empate mantiene a la Lepra en zona de clasificación a Copa Sudamericana pero sigue en la pelea.

0 Newell’s

Morales

Jacob

Lema

Velázquez

Campagnaro

Garro

Pablo Pérez

Sforza

Reasco

González

García

DT: Adrián Coria

0 Arsenal

Medina

Chimino

Pombo

Goñi

Damián Pérez

Mauro Pittón

Rivero

Navas

Ibáñez

Lomónaco

Apaolaza

DT: Leonardo Madelón

Cambios: PT: 19m Marchi por Pérez (A). ST: 10 Krupsky por Rivero y Díaz por Apaolaza (A), 19m Brochero por Navas y Peinipil por Lomónaco (A), 25m Balzi por Pablo Pérez (N), 28m Cingolani por González (N), 42m Méndez por Garro y Portillo por Jacob (N).

Cancha: Coloso del Parque

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Expulsado: PT: 44m Reasco (N).