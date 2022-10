El tema del libro El trieb de Freud, el trieb de Lacan, consecuencias clínicas, de Mónica Gurevicz es es el concepto psicoanalítico de pulsión en Freud y en Lacan, sus variaciones y sus implicancias clínicas. La autora, miembro de la EOL, basó esta publicación en la testis de maestría defendida en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, en octubre de 2021. Allí plantea que no hay una definición unívoca de la pulsión. Tanto Freud como Lacan señalan que se trata de un concepto fundamental pero difícil, problemático, del cual no se puede prescindir. La autora señala que en ambos autores encontramos diferentes modalidades de definir la pulsión: “concepto límite entre lo psíquico y lo somático”; “son nuestro mito”; “montaje”; “eco en el cuerpo del hecho que hay un decir”.

Surgen, entonces, las siguientes preguntas: ¿las diferentes definiciones se articulan entre sí?, ¿divergen?, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? "Existen diferencias entre los modos que tienen Freud y Lacan de definir la pulsión. No hay una definición unívoca. Y no solo existen diferencias entre ambos autores, sino que además se encuentran variaciones dentro de la propia obra de cada uno de ellos. Estas variaciones tienen consecuencias en el modo de concebir el síntoma, la transferencia y el final de análisis. No se trata, entonces, solamente de un interés teórico, sino fundamentalmente de un interés clínico, ya que es un concepto que hace al corazón de la experiencia analítica", plantea Gurevicz.