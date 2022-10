“Es muy preocupante que el gobierno provincial no resuelva el conflicto docente y mantenga a los chicos sin clases. Debería ser de muy fácil solución y es ofreciendo una propuesta más alta. Hay falta de diálogo y es inadmisible que se les descuenten los días de huelga a los docentes. El peronismo no puede hacer interpretación regresiva del derecho a huelga y afectarlo cuando es un derecho fundamental reconocido en la Constitución del 49. No es un tema de recursos sino un tema de actitud antisindical y anti derechos laborales”.

(Diputada provincial Matilde Bruera)