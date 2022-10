Cosecheros del limón del sur salteño aseguraron que el martes último una treintena de ellos reclamaron a la empresa Padilla Citrus un aumento por y en respuesta la firma, ubicada en la localidad de El Galpón, comunicó a algunos que entraban en receso sin trabajo hasta que los llamen en la próxima temporada, y a otros les dieron vacaciones.

Un vocero de los trabajadores, que pidió reserva de su identidad, contó a Salta/12 que en dos cuadrillas, de al menos 32 trabajadores rurales temporales, se quejaron de la paga. Sin embargo, aseguró que la empresa informó a los que menos tiempo llevan trabajando que les daban el “receso”, mientras que a otros les dieron vacaciones por quince días.

“Hoy teníamos que ir a cosechar con tijera, nos pagaban $90 pesos por una entera que son dos maletas que tienen 20 kilos cada una. Hoy nos salen desde la empresa con que nos querían pagar $80. Decían que pagan menos porque estos limones no son para exportación sino para el mercado interno. El trabajo es el mismo. El año pasado nos pagaron $110 en esta época”, dijo.

“Nosotros les dijimos que traten de mejorar el precio, que por $80 no vamos a trabajar. Hay que cortar con tijera y medir los limones”, describió el trabajador.

"No nos parece justo que nos dejen sin trabajo por reclamar un aumento de salario. En vez de subirnos el jornal nos están mermando”, sostuvo el vocero. Indicó que un encargado de la empresa, Cristian Godoy, les dijo que “si nos gusta, bien o, si no, ya saben que van a hacer”. Precisó que al menos 250 trabajadores y trabajadoras, siguieron cosechando, y consideró que la empresa “se aprovecha de la necesidad de trabajo de la gente”.

Consultado por Salta/12, el dueño Padilla Citrus, Pablo Padilla, informó que la situación de los trabajadores “no tiene relación con el reclamo salarial ya que la paga de los mismos se rige por el convenio colectivo de la actividad y sus actualizaciones”.

“Para el caso de tareas, el receso al que se refieren es el que se da todos los años cuando concluye la temporada de cosecha de exportación. Oportunamente serán citados nuevamente al inicio de la próxima temporada de acuerdo a lo que rige la ley de contrato de trabajo”, aseguró.

Asimismo, explicó que “el marco que rige la actividad de cosecha de limón es el de trabajo de temporada, que se realiza cuando por la naturaleza de la actividad de la empresa, las tareas se desarrollan sólo durante determinadas épocas del año y se repiten anualmente. Se utiliza para actividades como las vinculadas al turismo, la zafra y las actividades rurales frutícolas”.

En la empresa de Padilla, los cosecheros son contratados por la firma Dynamic Agroservices. El vocero dijo que no les hacen la liquidación y tampoco les dan la baja si no la piden de forma personal. Aseguró que ninguno de los trabajadores temporarios cobra el seguro de desempleo cuando pasan a receso.

“Ni lo conocemos al gremialista de UATRE”, señaló el trabajador. También dijo que el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) “no ha vuelto” y no va al lugar para asesorarlos respecto a sus derechos, ni por el seguro de desempleo. El obrero también dijo que una gran cantidad de sus compañeros tampoco tiene obra social porque aunque les realizan los descuentos, desconocen cómo realizar el trámite en OSPRERA.

Salta/12 intentó consultar con el director de Renatre en Salta, Gonzalo Caro Dávalos, pero no respondió.

“No tenemos asesoramiento, quien nos dé una mano, nada. Los trabajadores rurales somos más perjudicados. Desde la Gobernación no te apoyan. Del Estado nacional, provincial y municipal no tenemos acompañamiento en nada. Ni el ANSeS”, señaló el vocero. Dijo que pese a lo poco que ganan como trabajadores rurales temporarios registrados no pueden acceder ni a un programa social.

“Hace una semana dejaron sin trabajo a mis compañeros, después de tres meses de trabajo, eran como 70”, añadió.

En julio último hubo intervenciones de la AFIP, el Renatre y la División de Trata de Personas de la Policía de Salta para rescatar a un numeroso grupo de trabajadores originarios, oriundos de Formosa, luego de que se conociera que se encontraban en condiciones de explotación laboral. También se abrió una investigación en la Fiscalía Federal. Al menos 35 de los trabajadores de aquella provincia siguen en la empresa.