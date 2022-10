Un amparo judicial presentado por un grupo de vecinas y vecinos de la Capital, intenta frenar la puesta en marcha del estacionamiento medido y el cobro del importe a las y los usuarios del servicio.

Se trata de un amparo colectivo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en el que se pide declarar la nulidad del contrato de concesión firmado entre el municipio de la Capital y la empresa Estacionalo.

La acción judicial se presentó a días de que empiece a regir el estacionamiento medido y pago ya que, según anunció el municipio, el servicio arrancará el martes próximo.

En la presentación judicial se justifica el pedido de nulidad del contrato al sostener que la comuna no cumplimentó todos los pasos administrativos requeridos para que el contrato de concesión pueda comenzar a aplicarse y que tampoco se respetó lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Según se argumenta, el municipio incurre en "ilegitimidad e ilegalidad arbitraria del acto administrativo" por el cual se otorga en concesión el servicio de estacionamiento medido. Por esa razón, se pide al TSJ que declare la revocación del contrato de concesión.

Pero además del amparo judicial, también se solicitó con "carácter de urgente" una medida cautelar de no innovar para que se suspenda el cobro de los importes correspondientes al estacionamiento medido hasta tanto haya un pronunciamiento del máximo órgano judicial sobre la cuestión de fondo planteada en la presentación.

Por otro lado, en el escrito también se cuestiona que el Ejecutivo Municipal no haya enviado al Concejo Deliberante el contrato de concesión con Estacionalo para su evaluación y posterior aprobación. "En el acto administrativo cuestionado se imposibilita la función nata del Concejo Deliberante como órgano de contralor y cogobierno, a través de la toma de conocimiento del mismo, debiendo prestar acuerdo mediante sesión ordinaria sobre la aprobación del contrato con la empresa seleccionada", dice el texto de la presentación judicial.

En tanto, desde el bloque opositor, el concejal peronista Diego Narváez cuestionó al municipio al sostener que "no se cumplieron los pasos correspondientes para autorizar y aprobar la concesión del servicio".

Según explicó Narváez, la Ley Orgánica Transitoria establece que "todos los convenios y empréstitos que firme o tome el Ejecutivo se deben autorizar por el Concejo y luego el cuerpo lo debe aprobar pero el contrato". "Pese a eso el contrato no se envió al cuerpo para ser aprobado por lo tanto hoy tenemos un estacionamiento medido que no está aprobado por el Concejo", dijo el edil en declaraciones a Riojavirtual Radio.

Narváez añadió que la falta de cumplimento de los procedimientos administrativos en torno al contrato de concesión del servicio "es causal de juicio político a la Intendenta".

En este punto, el edil del PJ dijo que "hay una alta probabilidad de que el martes no pueda ponerse en marcha el servicio" y le pidió a los vecinos no pagar el estacionamiento medido el martes próximo. "Los jueces de falta municipal no pueden estar por fuera de la ley por lo tanto no pueden aplicar multas. Los vecinos no deben pagar el estacionamiento y si les cobran será motivo para realizar presentaciones judiciales", afirmó.