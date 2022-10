Tawanda Suessbrich-Joaquim

Esta semana van unas recomendaciones para una playlist de Blackie.



Para arrancar con las novedades, nos encontramos con Tawanda, su nombre completo es Tawanda Suessbrich-Joaquim, hija de una madre de Alemania y un padre de Mozambique.

Tawanda se mete en la escena mundial del jazz y explora la fusión de múltiples géneros que se puede encontrar en su mundo de riquezas. Ese deseo de respetar no solo a sus compañeros, sino también a los orígenes de su nombre, que se traduce como "somos más" en un dialecto bantú llamado shona, ha arraigado en ella un deseo profundamente de retribuir a quienes la rodean.

Ella fue la ganadora de la prestigiosa competencia Sarah Vaughan Vocal Jazz 2020.

Por ahora solo podemos escuchar dos adelantos de su disco; “What a Little Monlight Can Do”, una canción popular escrita por Harry M. Woods en 1934 , grabada por Billie Holiday en 1935 y “Smile/I´m All Smile” (una hermosa versión de la canción de Charles Chaplin mixeada con el tema escrito por Michael Leonard y Herbert Martin para el musical de Broadway de 1965 The Yearling).

El 10 de octubre se cumple el aniversario de Thelonious Monk. Y el será el dueño de los próximos dos lugares de nuestras recomendaciones. Sus nada convencionales armonías disonantes y sus extrañas estructuras rítmicas llevan un sello único e inconfundible, tan particular como su estilo de pianista, en el que no era extraño ver su tendencia a usar el codo y el antebrazo para aplastar grupos de notas.

En nuestra playlist sumamos “Blue Monk” y “Round about Midnight”.

De regreso a las cantantes femeninas, se editarán unas cajas de vinilos de edición limitada de Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Y de estos trabajos van a la playlist una canción de cada una, de Billie Holliday “Don’t Explain” y de Ella Fitzgerald una hermosa canción de Cole Porter: “It’s DeLovely”.

Esta semana se cumple el décimo aniversario de Black Radio de Robert Glasper, un álbum con su banda Experiment y una lista de invitados notables que establecieron un nuevo paradigma para la música creativa, trascendiendo los límites del jazz tradicional .

El 28 de octubre, se lanzará una Edición Deluxe especial que presenta la experiencia completa de Black Radio. De este tremendo disco vamos a recomendarte la versión de “Afro Blue” de Robert Glasper junto a Erykah Badu

El 13 de octubre, Pharoah Sanders hubiese cumplido 82 años. Una verdadera leyenda del jazz, saxofonista de gran inventiva que absorbió las influencias de la música africana y asiática, murió el pasado 23 de septiembre. El saxofonista ganador del Grammy en 1989 a la mejor interpretación instrumental de jazz por el álbum colaborativo Blues for Coltrane: A Tribute to John Coltrane. Fue el pionero en el estilo que se llamó “jazz espiritual”.

Quiero agregar una de las grandes obras de Pharoah Sanders ”Astral Traveling”.

Y para cerrar, de la segunda entrega de la serie “Re:imagined de Blue Note”, este tema que formó parte del primer trabajo de Nora Jones, que este año cumplió veinte años. Se trata de “Don’t Know Why” en la versión de Parthenope , una saxofonista y flautista que forma parte de la nueva camada del jazz del Reino Unido.

Podés contarme si te gustaron las recomendaciones en @chrisraimundi. Podés escuchar el mejor jazz de todos los tiempos en Blackie 89.1 y seguirnos en Instagram @FMBlackie.



Lista de temas:



Tawanda Suessbrich-Joaquim, “What a Little Monlight Can do”

Tawanda Suessbrich-Joaquim, “Smile/I´m All Smile”

Thelonious Monk, “Blue Monk”

Thelonious Monk, “Round about Midnight”

Billie Holliday, “Don’t Explain”

Ella Fitzgerald, “It’s DeLovely”

Robert Glasper Feat. Erykah Badu, “Afro Blue”

Pharoah Sanders, ”Astral Traveling”

Parthenope, “Don’t Know Why”