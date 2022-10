"¡Necesitamos frenarlo!". Esta es la frase que circuló ayer por whatsapp desde la Multisectorial de Humedales, ante la decisión de los organizadores de la fiesta en el parador Garden Island de trasladarla para hoy "por razones climatológicas" y hacer caso omiso a la decisión de la Municipalidad de Victoria de revocar la autorización para el megaevento que convoca a mil personas. "Las entradas están a la venta y cuando le escribís al Relaciónes Públicas del lugar, te confirman que la fiesta sigue en pie", contó ayer Jessica Fernández Bruera, de la Multisectorial, y aseguró que están avisadas Gendarmería y Prefectura, mientras la Municipalidad de Victoria se proponía inspeccionar -ayer- si había fiesta. La nueva fecha es hoy.

"El área que se va a dar es un área que fue prendida fuego varias veces. Si se está llevando adelante una investigación, es necesario preservar este espacio. Estamos hablando de llevar adelante una ley de humedales y tenés una fiesta con contaminación sonora, contaminación lumínica, en un ambiente donde se hicieron terraplenes, o sea que se modificó el ambiente para hacer una fiesta", se quejó la activista ambientalista.

La fiesta fue autorizada inicialmente por la Municipalidad de Victoria, a cargo de Domingo Maiocco y ante las críticas de las organizaciones ambientalistas, el municipio revocó la habilitación, mediante el Decreto N° 1267/22. Allí argumenta, que "si bien la firma acompañó su pedido de autorización dando 'cumplimiento a las exigencias higiénico-sanitarias y de seguridad habituales para este tipo de evento', se pone sobre relieve que la Resolución ahora revocada 'ha omitido dar cumplimiento a una medida cautelar -atemporal- de la justicia federal de Paraná, dictada por el Juez Daniel Edgardo Alonso' que establece '(…) la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente… actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental (…)'”.

Garden Island es un parador situado en la isla La Invernada, frente a la ciudad de Rosario, más precisamente, de La Florida. La isla es parte de un área natural protegida. "Nuestra postura es que, si no van a parar el fuego, por lo menos hagan cumplir las medidas cautelares que ya existen para que no haya fiestas multitudinarias que perfectamente pueden ser hechas en otro lado. No es necesario que sean en este territorio que estamos buscando proteger", subrayó Fernández Bruera.

"Aviso importante: ante el pronóstico de viento sur/ sudoeste y bajo la premisa de que la seguridad está primero que la diversión, el evento se realizará el domingo 9 en el mismo horario y manteniendo el line up anunciado. Lxs esperamos a todxs", dice el texto que Parador Garden Island compartió en sus redes.

Primero, las organizaciones ambientalistas resolvieron "dar aviso de esta situación a las autoridades pertinentes" y "comunicar a la población en general que este evento carece de permisos por razones ligadas a la protección de nuestros humedales". Ayer, hicieron circular un mensaje en el que planteaban: "Ayudanos. Pedile por favor a los artistas que participan que se bajen del evento y nos compartan su arte en un lugar que no afecte los humedales". Dejaron sus nombres y redes sociales para que la gente le escriba, para disuardirlos de participar en la actividad. "Reenvía este mensaje a todas las personas que puedan y recuperemos el humedal", termina el texto que circuló por las redes sociales.