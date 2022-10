Asunción 2022 había estado en peligro de suspensión en noviembre de 2021 debido a un recorte presupuestario en el contexto pandémico mundial. Sin embargo, con el correr del tiempo la capital paraguaya confirmó su realización y el sábado 1 de octubre se inició el ciclo olímpico que le dará la clasificación a 18 deportes para los Panamericanos del próximo año en Santiago de Chile.

Es la primera vez que el país guaraní organiza un evento de esta magnitud continental. Las primeras jornadas sirvieron para ajustar ciertas cuestiones organizativas pero con el paso de los días las condiciones mejoraron y aparecieron las historias en la primera semana de competencias.

De terapia intensiva al podio

Ivan Nikolajuk vive en Bahía Blanca, practica tiro con arco compuesto y el pasado 6 de junio se intoxicó con monóxido de carbono. Estuvo un día intubado y varios días en terapia intensiva pero milagrosamente se recuperó sin secuelas y cuatro meses después ganó la medalla dorada que le permitió ganar un cupo para su categoría para los Juegos Panamericanos del año próximo.

“Fue una fuga del calefactor. Empecé a sentirme mareado y pensé que me había bajado la presión. Pero después me empecé a chocar las sillas, la mesa y me di cuenta de que era algo distinto. Estaba hablando con mi novia y como no le contesté más se dio cuenta de que algo pasaba”, contó el arquero en charla con Página/12.

Su novia le salvó la vida, llegó al departamento y tuvo que pedirles a los vecinos que le abrieran la puerta del edificio y finalmente la policía fue la que pudo entrar al departamento para llevar de urgencia a Nikolajuk que después de una semana de controles y monitoreo volvió a su casa.

–¿Cómo fue el momento en el que ganaste la medalla?

–Cuando tiré la última flecha no quise pensar en nada, ni en que ganaba y que si ganaba clasificaba a los Panamericanos porque me podía poner más nervioso. Pensé en que tenia que tirar la flecha como todas las demás y cuando lo hice dije listo, gané.

–¿Como sigue tu camino en el ciclo olímpico y a qué apuntas??

–Apunto a ganar una medalla dorada en los Panamericanos como en 2019. Me encantaría que sea individual y también me gustaría que tengan en cuenta nuestros resultados que a veces no los consideran al momento de enviarnos a algún torneo o para darnos algún apoyo.

Una medalla de cada color

Malena Santillán le dio tres medallas a la natación argentina: un bronce en los 800 metros libre, una plata en relevo 4 x 100 combinado y cerró su participación con un sorpresivo oro en los 200 metros espalda.

La nadadora no pudo competir en los Juegos Suramericanos Juveniles por ser menor de la edad permitida. “En Rosario no pude estar porque era hasta 2007 y yo soy 2008, pero ahora al ser absoluto pude”, afirmó la cordobesa.

Su primer contacto con la pileta fue a los 3 años y nunca más se alejó. Asunción 2022 será inolvidable para ella y quizás sea el puntapié para una carrera hacia los Juegos Olímpicos de París. “Me sentí muy bien en el torneo, fue una experiencia increíble, solo tengo 14 años así que me quedan muchos más. La preparación fue con 3 o 4 dobles turnos, gimnasio, psicóloga y kinesiología”, comentó la nadadora que se tomará 15 días de vacaciones.

Con pasaporte argentino

Eduardo Salgado es venezolano, se radicó en Buenos Aires en diciembre de 2018 y por una amiga conoció la Fundación Argentina de Esgrima. “Cuando llegué un señor escuchó que me faltaba un sable y me dijo que me iba a regalar uno. Estaba en otro país con miedo a ser rechazado y me recibieron de esa manera. Fue increíble”, afirmó el sablista a Página/12.

Salgado tuvo más de dos años de lucha para obtener el pasaporte argentino que le permitiera ser parte del equipo a nivel internacional y finalmente el documento llegó. Las expectativas eran las mejores para su debut: “Sabía que tenía la oportunidad de llegar a lo más alto ya que he venido trabajando fuerte. Sé que podía lograrlo por el nivel que vi al llegar”.

Pero rápidamente la ilusión por estar en el podio se diluyó. Salgado sufrió una rotura de ligamentos cruzados posteriores de la rodilla en plena competencia, una lesión que llevará mucho tiempo de recuperación.

–¿Qué sentiste cuando te lesionaste?

–Se me vino el mundo abajo porque luché por esto desde hace muchísimo tiempo y al momento que se logró mirá lo que me pasó. No te puedo ni explicar como me siento. Es hora de seguir luchando un poco más.

Desde el Comité Olímpico Argentino tomaron la decisión de incluirlo en la obra social ya que todavía no contaba con eso porque recién ingresó al equipo por lo que tampoco recibe una beca por parte del Enard.

–¿Qué acompañamiento recibiste desde el COA?

–Los médicos de la delegación han estado sumamente pendientes de mi así que super agradecido por eso. Me preocupa la parte económica ya que yo dependo del trabajo que tengo en la fundación como entrenador. Sé que el maestro Lucas Saucedo me va a apoyar en todo lo que necesite.

Mascherano en Asunción

Javier Mascherano dirigió a la Selección Sub 20 que quedó eliminada después de dos derrotas y una victoria. El ex capitán de Argentina fue la gran figura que se hizo presente en estos Juegos Suramericanos. El Jefecito decidió hacerse cargo de la zona mixta los dos días en los que su Selección perdió ante Chile y Colombia y dejó a sus jugadores que declararan después del triunfo ante Ecuador por 3-0.

“Este tipo de campo de juego tiende a igualar todo. Es difícil encontrar soluciones dentro de un partido, pero entre el calor y el césped sintético hace que la circulación no sea buena y el juego sea más lento”, declaró Mascherano en la zona mixta.

Con respecto al futuro Mascherano confirmó que tiene que definir la lista para el Sudamericano que se disputará en enero de 2023.