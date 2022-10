El episodio final de la temporada 11 de The Walking Dead (Star+) ya tiene título, fecha y lápida. “R.I.P.” podrá verse en poco más de un mes (el domingo 20 de noviembre). ¿Y quiénes son los que descansarán en paz tras todo lo sucedido en este universo zombie? Aún quedan seis capítulos para hacer lucubraciones, entre movidas de sus productores y algunas señales presentes en el comic de Robert Kirkman. En definitiva, este último octeto de episodios representa el crepúsculo para un fenómeno pop inesperado, posterior franquicia, con innumerables dislates narrativos en el camino y que, perdido por perdido, logró levantar su hándicap con Angela Lang en el rol de showrunner.



“Lockdown” y “A New Deal”, fueron las dos primeras cartas del desenlace de esta historia con un juego de espejos temporal. Como prólogo se pudo escuchar la voz de Judith Grimes mientras se mezclaban algunas de las postales y personajes más trascendentes de TWD. “Algunas personas sobrevivieron conectando entre sí, creando familias encontradas. Otros cedieron a la oscuridad”, narró la hija del sheriff y una de las pocas nacidas en este escenario infernal. “Pasó hace mucho tiempo. Pasa ahora. ¿Pasará mañana?”, se preguntó. Acto seguido, Daryl Dixon (Norman Reedus) y Maggie (Lauren Cohan) despacharon a sus viejos enemigos con notable oficio. El cierre, tal como se esperaba, sucederá en los confines de la todopoderosa Mancomunidad.

La troupe cerró filas contra el nuevo modelo social gobernado por Pamela Milton (Laila Robins). Los protagonistas tuvieron numerosas escenas en las que derribaban a soldados de blanco con mayor saña que a los walkers. La veterana de Carol (Melissa McBride), por su parte, hizo de las suyas en este “toma y daca” argumental. Es cierto que el régimen civilizatorio viene de colocar su bandera en Alexandria, Hilltop y Oceanside, pero su nueva normalidad empieza a quebrarse por dentro. Con Lance Hornsby (Josh Hamilton) y el hijo de la gobernadora (Teo Rapp-Olsson) convertidos en los despreciables de turno, aún queda ver el bando para el que jugará Mercer (Michael James Shaw): el general del cuerpo de elite que recuerda a los Stormtroopers (tanto por su look e ineficacia). En definitiva, TWD presenta una coda llena de vísceras, familias a trasmano y su reversión del infierno civilizatorio.

Habrá que ponerle el moño a la ficción que no pudo, no supo y no quiso terminar en su cénit. “Para los que siguieron este programa, será un final para este programa”, dijo su showrunner en alusión a los numerosos desvíos que tomó la entrega. Es decir, la hipertrofia de historias secundarias, personajes Benetton para la agenda de época, los conflictos en loop y el hastío con el que se desempeñó Rick Grimes, no ayudaron en nada al producto que revitalizó el género zombie hace más de una década. El repunte en este último tramo es tan evidente, como que algunas escenas de la premiere no estuvieron a la altura del broche de oro. ¡Ay de esa persecución de coches a velocidad zombie! ¿Qué fue ese motín filmado con inercia por Greg Nicotero? Donde debía primar la anarquía hubo diálogos robóticos y una turba organizada como en la cola de su supermercado.

Según Kang hubo que hacer cambios al sprint de ocho episodios por el anticipo de tres spinoffs que devino en un anticlímax para la conclusión de la serie madre. Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), de paradero ignoto, volverán a reunirse en una serie próxima. Maggie y Negan (Jeffrey Dean Morgan) continuarán su toxicidad en Nueva York (Dead City). Daryl y Carol también iban a tener su propia ficción, pero la actriz decidió bajarse del proyecto. Así que el motoquero estará viajando solo por Europa con su ballesta como compañía. ¿Eso significa que la matrona Peletier tiene los días contados? Entre el fandom creen que sí, aunque también apuestan por un regreso del sheriff en el finale. Algo es claro, los veteranos de la saga marcan el pulso de su cuenta regresiva.





Programados

* HBO dio a conocer las primeras imágenes y la fecha de estreno de la segunda parte de The White Lotus (30 de octubre). Sátira poderosa sobre ricos y malcriados de vacaciones cuya primera temporada le valió diez estatuillas en los últimos Emmy. La creación de Mike White troca el resort hawaiano por la costa de Sicilia y cuenta con el ancho de espada de Jennifer Coolidge como nexo entre ambas historias.

* Lionsgate+ –ex Starzplay- anunció el arribo de Nacho para el 11 de diciembre. Se trata de la biopic de Nacho Vidal, el mayor actor porno de la historia de España. La producción de Bambú se adentra en la vida, obra e industria con tintes de comedia dramática. Una Boogie Nights ibérica, joder.

* Los ocho episodios de la tercera temporada de Jack Ryan podrán verse por Prime Video desde el próximo 21 de diciembre. El thriller, adaptación de la saga literaria de Tom Clancy, cuenta con el protagónico de John Krasinski en el papel del agente de la CIA metido en problemas. En esta ocasión, el protagonista debe darse a la fuga al haber sido implicado en una conspiración. La agencia, sus nuevos enemigos y los que se hizo en el camino lo persiguen por toda Europa.

El personaje

Val Ahern de Smother (Dervla Kirwan). Madre de tres mujeres, reciente viuda y detective amateur. Así están las cosas para la protagonista del reciente estreno de TNT Series (sábado a las 23) y HBO Max. La irlandesa acaba de encontrar muerto a su marido al pie de un acantilado. A los tumbos emocionales, descubre que el homicida está en su entorno. La verdad oculta tras una red de secretos y la bruma persistente del Condado de Clare.