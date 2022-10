El argentino Paulo Dybala tuvo que ser sustituido este domingo después de anotar un gol de penal en la victoria de la Roma por 2 a 1 contra Lecce, tras sufrir una molestia en uno de sus muslos.

"Todavía no he hablado con el equipo médico, pero según mi experiencia y por lo que me dijo él, es poco probable que pueda volver a jugar con nosotros antes de 2023", dijo el entrenador del conjunto romano, José Mourinho, en declaraciones a la cadena DAZN.

Según el director técnico, la primera impresión es que podría tratarse de una importante lesión muscular que provocaría que el cordobés llegue con lo justo al Mundial.

"El panorama es malo, por no decir muy malo. No tengo buenos sentimientos", agregó Mourinho, quien descartó así la presencia del delantero para los seis partidos restantes de su equipo antes del parate por el Mundial.

Dybala llegó a la Roma en el pasado mercado luego de pasar siete años en la Juventus. Jugador clave para José Mourinho, es además el segundo máximo goleador del campeonato italiano con cinco tantos, solo uno menos que el líder Marko Arnautovic.

Con la selección nacional, disputó 34 partidos y anotó tres goles. Formó parte de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de septiembre contra Honduras y Jamaica, pero problemas musculares le impidieron sumar minutos.

A 42 días para el inicio de Qatar 2022, su situación es seguida de cerca por Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico.