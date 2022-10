El comercio de un funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez fue baleado durante la noche del sábado cuando su esposa estaba dentro del local. El ataque estuvo direccionado a un minimarket que pertenece al subsecretario de Control y Convivencia de esa localidad y a su mujer, y se produce a menos de un mes de la balacera contra la sede de aquel municipio. Por el momento las hipótesis son varias y las autoridades de la vecina ciudad no quieren asociar ambos hechos pero advierten que los ataques a locales comerciales se repiten cada semana.

Las balaceras y ataques mafiosos no son exclusividad de Rosario sino que Villa Gobernador Gálvez también los viene sufriendo. En ese sentido, el intendente Alberto Ricci aseguró a Rosario/12 que cada semana “tenemos tres o cuatro balaceras a domicilios particulares y a comercios, como pasa en Rosario” y lamentó que “es algo que no se puede frenar”. Durante la noche del sábado se sumó un nuevo hecho: el comercio de Raúl Domínguez, subsecretario de Control y Convivencia del municipio vecino, y de su esposa, fue blanco de un ataque a tiros por parte de dos personas que pasaron en moto frente al local ubicado en calle Mosconi al 1400 de esa ciudad. Lo más grave fue que se produjo cuando la mujer se encontraba dentro del inmueble, cerca de las 21.30. Milagrosamente salió ilesa, teniendo en cuenta que de acuerdo al informe policial los atacantes habrían disparado al menos 10 tiros, de los cuales 6 dieron contra el frente del local.

Luego del hecho se empezaron a tejer varias hipótesis sobre la motivación del ataque. En ese sentido, la propia víctima hizo un posteo en sus redes sociales en el que lo vincula a sus denuncias contra los criaderos de perros en su ciudad, como integrante de una organización defensora de los animales. “Tuve que sacar el nombre del hdp que mando a balear mi almacén, bueh por el momento. AHORA SIIII QUIERO LA ORDENANZA DE LA PROHIBICIÓN DE CRIADEROS DE PERROS en V.G.G ¡¡¡ YAAAA!! y que los mal nacidos laburen y dejen de explotar y matar las pobres perritas”, publicó la mujer en Facebook.

Por otro lado, este nuevo acto violento recuerda al acontecido el pasado 14 de septiembre, cuando la propia Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez fue blanco de un ataque. El edificio de calle Mosconi al 1500, ubicado a una cuadra del comercio atacado el sábado, recibió un disparo en la puerta de acceso y seis al aire. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia que muestra al agresor, que tenía una capucha para dificultar su identificación, llegar en moto hasta la puerta, estacionar y abrir fuego con una pistola calibre 9 milímetros, para luego huir sin demasiada prisa.

A pesar de esto, el propio jefe municipal no asocia ambos hechos. “No tenemos nada en concreto. No lo relacionamos con el ataque a la Municipalidad porque la metodología fue distinta. En aquel caso fue una sola persona que disparó al aire; acá fue la misma modalidad de las balaceras comerciales por extorsiones, bien al frente del local, dos personas en moto. En la Municipalidad fue raro, no recibimos ningún mensaje intimidatorio”, expresó a este medio Ricci. Con respecto a la balacera contra la sede municipal, el intendente informó que no hubo avances porque “el fiscal no tiene ningún hilo, quedó en eso” ni tampoco “hubo llamadas ni aprietes posteriores a eso”. Además, confió en que vienen trabajando con la provincia por esta escalada de violencia: “Estamos en contacto con el secretario del ministro de Seguridad y ayer (por el sábado) vino el subjefe de la Unidad Regional N° 2”. De todas maneras, lamentó que el viernes hubo dos balaceras y “en la semana tenemos tres o cuatro balaceras a domicilio y a comercios, como pasa en Rosario”.

Teniendo en cuenta el cargo que ocupa Domínguez, en un área sensible como es Control y Convivencia, desde el municipio también especulan con motivaciones que estén vinculadas a su tarea diaria. "Su trabajo involucra el tema habilitaciones, tránsito, control urbano. Desde que asumimos hemos cambiado muchas cosas para acomodar las cuestiones de control", confió a este medio una fuente municipal. "Es un abanico amplio de dónde puede llegar a venir. No queremos poner una situación por encima de la otra. Atarlo a algo preciso estaría hablando de más", aseguró.