Este domingo 9 de octubre concluyó la última edición de la feria de Arte Contemporáneo arteBA. La gran atracción de este año fue sin dudas la serie de obras que presentó Charly García. En su faceta como artista plástico, el ídolo del rock también fue éxito: vendió absolutamente todo lo que expuso. Una de las compradoras fue la creadora de La Menesunda (1965) y El Obelisco de pan dulce (1979), Marta Minujín.

La muestra anual de arte contemporáneo se realizó durante el fin de semana en el predio de Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires. En la sección denominada "Utopía", donde se expusieron los proyectos más experimentales, el músico presentó sus obras, que llevan como firma su nombre completo: Carlos Alberto García Moreno.

En uno de sus trabajos, el autor de La grasa de las capitales (1979) y Piano bar (1984) hace referencia al mítico salto del balcón desde el noveno piso del hotel mendocino Aconcagua, en marzo de 2000. En el cuadro se observa la frase"worldwide jump indoor in a city", junto a un autorretrato.

"Arte divertido, tiene humor, collage, es trash", definió el curador de la muestra, Marcelo Bosco, quien además es director creativo en Popa Galería de Arte, en el barrio de La Boca.

En declaraciones a CNN Radio, Bosco dio más detalles de la experiencia: "Todo es muy divertido y con su sello personal; están esos dibujos de trazo infantil y colores primarios en marcador sin pistas que refieren a lo que se denomina Arte bruto, ese que surge desde el inconsciente y que se manifiesta espontáneamente en papel, un arte que es válido, y sobre todo si viene de Charly".

Es sabido que, más allá de la composición musical, el astro del rock tiene inquietudes artísticas. En Say No More (1996), su octavo álbum de estudio como solista, las ilustraciones que aparecen son de su autoría, y, más acá en el tiempo, diseñó el arte de tapa de su último disco, Random (2017).